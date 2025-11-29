Valladolid recuerda para siempre a Concha Velasco

El Ayuntamiento de Valladolid inauguró hoy en el Teatro Calderón una exposición permanente, que recoge una amplia selección de premios, galardones y reconocimientos obtenidos por la artista Concha Velasco a lo largo de su trayectoria profesional.

La muestra, ubicada en un espacio especialmente habilitado para ello, reúne piezas cedidas por la familia de la actriz, con el objetivo de preservar y compartir con la ciudadanía el legado de una de las intérpretes más queridas y relevantes de la escena española.

El acto, celebrado esta tarde, contó con la participación del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, los hijos de la artista y otros miembros de su familia.

La inauguración coincidió de manera intencionada con la fecha del cumpleaños de Concha Velasco, lo que otorgó al evento un significado especialmente emotivo.

La exposición se instala en un lugar muy simbólico: el Teatro Calderón, un espacio que la propia Concha Velasco definió en numerosas ocasiones como “su casa”.

En la fachada del edificio puede leerse aún la frase elegida por la actriz, “¡Mamá, quiero ser artista!”, reflejo del vínculo profundo que mantuvo siempre con su ciudad natal y con este teatro, en el que trabajó en numerosas ocasiones y al que profesaba un afecto especial.

"Hoy Valladolid devuelve a Concha una parte del afecto inmenso que ella dedicó siempre a su ciudad", destacaba el alcalde, para quien no existe mejor lugar que el Calderón para custodiar estos galardones "que cuentan, pieza a pieza, la historia de una artista irrepetible”.

Carnero ponía en valor también la generosidad de la familia al compartir este legado con todos los vallisoletanos. "Es un gesto que agradecemos profundamente y que contribuirá a mantener viva su memoria para las generaciones futuras”, afirmaba.

Toda una vida sobre los escenarios

El recorrido expositivo reúne una amplia representación de distinciones recibidas a lo largo de su trayectoria, aproximadamente una veintena, entre las que se encuentran, entre otros reconocimientos, ordenados por orden cronológico: el Premio Naranja del Cine Español (1966); el Premio de la Crítica de Teatro Antena 3; diversos galardones obtenidos en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), incluida la Espiga de Honor (1986); la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1987); el Faro de Plata (2000); los Premios ATEA (2002); el Premio El Norte de Castilla (2005); el Premio Sant Jordi (2009); el IV Premio Patio de Comedias (2016); la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio (2016); el Premio José Estruch (2017); el Premio Duende Zahorí (2018); el Premio Max de Honor (2019); la Medalla de Honor de los Amigos de Teatros Históricos (2020); el Premio de Honor del Festival de Cine de Astorga (2022); y la placa representativa de las numerosas butacas que llevan su nombre en teatros de toda España.

La familia expresó también su voluntad de incorporar en el futuro el Premio Huellas de Santa Teresa a este espacio expositivo, un reconocimiento que le fue entregado a Concha Velasco a título póstumo el pasado 27 de marzo de 2025.