Valladolid será la anfitriona de la 46ª edición de la Exposición Nacional de Cría del Real CEPPA, Siegerschau®

Valladolid se convertirá este fin de semana en el epicentro de la raza canina de pastor alemán en España con la celebración de la Exposición Nacional Siegerschau 2025, tal y como lo han dado a conocer hoy la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y la presidenta de la Delegación del Real CEPPA en Castilla y León y miembro de la Comisión de Cría, Mariam Gaite de la Torre.

400 ejemplares, procedentes de todas las Comunidades Autónomas de España y de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Holanda, entre otros países, se darán cita en el Complejo Deportivo Ciudad de Valladolid (campo 3 instalaciones Pepe Rojo) del 17 al 19 de octubre, situando la exposición nacional española en el Top 3 del ranking europeo y Top 5 del ranking mundial de exposiciones de perros de pastor alemán.

Se trata de una actividad deportiva, lúdica y familiar para todos los públicos y pensada para el disfrute de los más pequeños, quienes podrán acercarse a conocer a los canes y participar en algunas de las actividades programadas. Desde la organización, se prevé la asistencia de más de 1.200 personas, generando alrededor de medio millón de euros en servicios de hostelería, restauración y comercio local.

Durante 3 días de actividades, se valorará la morfología y el carácter según el estándar del perro de pastor alemán, raza canina que cumple 126 años. La forma física, las condiciones psíquicas de los perros, así como pruebas encaminadas a la selección y mejora de su utilidad y la integración en la sociedad serán el eje principal de esta exposición.

Por décimo año consecutivo, la vocalía de juventud del Real CEPPA organizará toda una serie de competiciones para el público juvenil e infantil. Decenas de niños y niñas y jóvenes participarán durante el fin de semana en diversas actividades lúdicas y formativas dentro del marco de la Siegerschau. La organización de charlas, talleres y otras actividades sobre el cuidado de los canes, complementarán la exposición.

En esta edición, el Ayuntamiento de Valladolid ha colaborado activamente en la celebración del evento, y junto con el patrocinador principal del Real CEPPA, la marca de alimentación canina ARION, son los pilares fundamentales para el buen desarrollo de la actividad.

En la competición se pondrá el juego el ‘Trofeo de Su Majestad el Rey’ al mejor perro nacido en España, el ‘Trofeo de la Ciudad de Valladolid’ a la mejor perra nacida en España, el ‘Trofeo ARION’ al mejor grupo de cría y el ‘Trofeo Universidad CEU’ para los mejores ejemplares de la variedad de pelo largo.

El Real CEPPA es una organización sin ánimo de lucro que tiene como misión la conservación y mejora de la raza del perro de pastor alemán y bajo el lema ‘club amable, respeto al perro’ pone en el centro de sus acciones la protección y el bienestar de los perros.