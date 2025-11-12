Valladolid será el escenario de la XXV Gala de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León el 28 de noviembre

Valladolid se vestirá de gala el próximo 28 de noviembre, a partir de las 19 horas, con la celebración de la XXV Gala de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro Cívico Canal de Castilla.

El evento, organizado por la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León (FECLESS), tiene como objetivo reconocer los logros y méritos de la temporada 2024-2025, premiando a los mejores socorristas, técnicos, árbitros y clubes de la Comunidad. Durante la ceremonia, el presidente de FECLESS, Alberto Retuerto Marqués, entregará los galardones a 23 deportistas, dos técnicos, dos clubes, un árbitro y dos menciones especiales por su compromiso y contribución al desarrollo del salvamento y socorrismo en Castilla y León.

Las mejores deportistas femeninas son la benjamina Blanca Arnaldo Nieto (C.D. SOS La Bañeza), Alicia Valtuille Caruncho en categoría alevín (C.A. Teleno Salvamento), Julia Domingo Ruiz en categoría infantil (C.D. Oca SOS), Paula Martínez González en la cadete (C.S.S. Benavente), Sandra Santos Martínez en la categoría juvenil (C.D. Oca SOS), Ana Bailón Barrios en la júnior de pruebas de playa (C.D.S. Dragones) y Lucía Zorrilla Fernández en la categoría júnior de pruebas de piscina (C.D. SOS La Bañeza); mientras que la mejor socorrista absoluta es Yael Mantecón Ruiz-Santaquiteria (C.D. SOS La Bañeza).

En relación a la categoría máster femenina, los galardones son para Verónica Herrero Güémez, máster 35-39 (C.D. Oca SOS), Cristina García Carballo, máster 40-44 (C.D.S. Dragones), María Caruncho Luna, máster 45-49 (C.A. Teleno Salvamento), y Mª Sonia Hermoso Mato, máster 50-54 (C.D. Oca SOS).

En cuanto a los mejores socorristas de la categoría masculina son el benjamín Pablo Martínez Miguélez (C.D. SOS la Bañeza), Aday Martínez Cuervo en la categoría alevín (C.A. Teleno Salvamento), Mateo Prieto Rodríguez en la categoría infantil (C.D. SOS La Bañeza), Álex Miñambres Melgosa en la cadete (C.D. Unión Esgueva SOSVA), en la categoría juvenil el deportista Guillermo Revilla Llamas (C.S.S. Benavente), Diego Corcoba Gil en la categoría júnior (C.D. SOS La Bañeza) y Marcos Antón Martín en la absoluta (C.D.S. Dragones).

Los deportistas máster premiados son Jaime Vaquero Martín, máster 40-44 (C.D. Oca SOS), César Tijero Vallejo, máster 45-49 (C.D.S. Dragones), Óscar Vaquero Pérez, máster 50-54 (C.D.S. Dragones), y César del Amo Galán, máster 55-59 (C.D. Oca SOS).

Los galardones técnicos recaen en Raúl Calvo Miranda, mejor técnico de categorías menores (benjamín, alevín, infantil y cadete), y Carlos Acedo Bécares, mejor técnico de las categorías mayores. El reconocimiento como mejor árbitra es para Ainhoa Palomo Gil; mientras que el C.D. SOS La Bañeza y el C.D. Salvamento Dragones reciben los premios a mejor club de pruebas de piscina y mejor club de pruebas de playa, respectivamente.

Por último, las menciones especiales serán para Javier Huerga Sánchez y Alberto Turrado Álvarez, en reconocimiento a su dedicación, esfuerzo y deportividad en el ámbito del salvamento y socorrismo de Castilla y León.