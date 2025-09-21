Vallkirias Pisuerga cierra la temporada con un nuevo título de campeonas de la Liga Nacional de Barco Dragón BCP/ACP

Este fin de semana el embalse de Pontillón de Castro, en la localidad pontevedresa de Berducido, acogió el Campeonato de España de Barco Dragón sobre la distancia de 500 metros, la última cita oficial del calendario nacional.

El club vallisoletano de Vallkirias Pisuerga participó con tres tripulaciones en la categoría BCP, logrando unos resultados sobresalientes: un primer puesto, un tercer puesto y un cuarto puesto. Con este balance y tras imponerse en todas las pruebas nacionales disputadas a lo largo del año, el equipo se proclama campeón de la Liga Nacional de Barco Dragón BCP/ACP.

Además, dentro de la Liga Nacional Iberdrola, las Vallkirias también compitieron en las categorías senior y veteranas, consolidando su presencia en el panorama nacional. Especial mención merece la tercera tripulación del equipo, que afrontaba su primera temporada de competición y ha demostrado un enorme potencial, sumándose al gran éxito colectivo del club.

Con este campeonato, las Vallkirias Pisuerga cierran una temporada histórica, marcada por la constancia, el trabajo en equipo y el espíritu competitivo que las ha llevado a lo más alto del barco dragón nacional.