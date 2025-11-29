Vox denuncia una agresión a un miembro del partido en una mesa informativa en Ponferrada

El Grupo de Vox en las Cortes de Castilla y León denunció hoy a través de sus redes sociales una agresión contra un miembro del partido producida este mismo sábado en una mesa informativa ubicada en la plaza Julio Lazúrtegui de Ponferrada.

“Por mucho que nos señalen y por mucho que nos agredan, no van a conseguir silenciarnos. Que pierdan toda la esperanza”, señala Vox en un comunicado publicado en su perfil en la red social X en el que además se encuentra un vídeo de la agresión.

En él se puede ver cómo un hombre con su bicicleta se acerca a la mesa informativa para increpar e insultar a los miembros de la mesa informativa y, al percatarse de que está siendo grabado por un militante del partido, se abalanza contra él. Además, tras ser retenido por la Policía Municipal, amenazó a los presentes con “quemarles con gasolina”.

La portavoz de Vox en Ponferrada, Patricia González, también colgó en vídeo en su perfil de la red social, acompañado de un mensaje en el que aseguraba que “la violencia de la izquierda no tiene límites”. “Unos señalan, otros golpean y luego Pedro Sánchez indulta. Si creen que van a frenar a Vox, pueden sentarse a esperar”, añadió.