PP y Vox mantienen un presupuesto para Valladolid de 445 millones de euros

El Partido Popular y Vox presentaron hoy el Proyecto de Presupuestos para 2026, tras el visto bueno de la Junta de Gobierno Municipal y pendiente de su aprobación definitiva en Pleno en las próximas semanas, que mantiene los 445 millones de euros, una cifra muy similar al presente ejercicio y que el alcalde, Jesús Julio Carnero, valoró por que son unas cuentas en un escenario marcado por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, la ausencia de los objetivos fiscales y la incertidumbre sobre las transferencias estatales.

Además, las cuentas municipales cuentan con menos aportaciones de los fondos europeos, que pasan de los 9,5 millones en 2025 a los 1,4 millones previstos para el año próximo. El documento contempla más de 82 millones en "grandes proyectos" de infraestructuras, rehabilitación urbana, vivienda, movilidad y espacios públicos, entre otros. En concreto, se reserva un millón para la redacción de proyectos de importantes "nodos viarios" como el soterramiento del cruce en la N-601 a la altura del Colegio San Agustín, el paso de Daniel del Olmo y el puente de Poniente aunque sin fecha concreta para el inicio de su construcción.

La presentación de las cuentas de Carnero tuvo lugar en presencia del concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, y la teniente de alcalde y portavoz del Grupo Municipal Vox, Irene Carvajal, quien la semana pasada puso como condición para que su formación aprobara el Presupuesto que se creara una mesa de trabajo para analizar la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad y estudiar la posibilidad de suprimir las multas impuestas en el primer año. En este sentido, el alcalde aseguró, según recogió la Agencia Ical, que esta misma semana, vía decreto, se aprobará la creación de este grupo que será transversal y analizará si son necesarias "modificaciones" en la ZBE.