Vox pide al Juzgado de León que investigue un posible delito de homicidio imprudente de la Junta por la muerte de tres personas en los incendios

Vox registró en los Juzgados de León una denuncia para que se investigue la posible comisión, por parte de la Junta de Castilla y León, de los delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores por la muerte de tres personas en los incendios que están acaeciendo durante todo el mes de agosto en la provincia de León.

Según informó el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, la denuncia se registró el pasado sábado, 23 de agosto, y en ella se pide investigar los “indicios” que, según la formación, pueden existir de la comisión de estos dos delitos “por la falta de medidas de seguridad que se presentaron por parte de la Junta”.

Tal y como recordó Hierro, durante esta campaña de incendios tres personas perdieron la vida, dos de ellas como voluntarias que actuaron con medios propios pero “con conocimiento de la dirección de los equipos de extinción e integradas en el operativo” y una tercera como conductor de un camión autobomba que sufrió un accidente “evitable” y que, para Vox, se debió “posiblemente a la descoordinación, a la extenuación y a la falta de medios con la que se está haciendo frente a estos incendios”.

Es por ello por lo que Vox pide al Juzgado de León que abra una investigación por una actuación de la Administración que consideran “negligente” y de la que esperan que se “depuren responsabilidades” para averiguar “quién puede tener responsabilidad directa o indirecta por esta actuación”, dado que en el caso de los dos voluntarios fallecidos “estaban integrados en el operativo”, según Vox, pese a “no tener casco, traje ignífugo ni conocimiento y experiencia en la extinción de incendios”.

En la denuncia, Vox suplica al Juzgado que requiera a Junta y Ministerio la identificación de los cargos y autoridades que ostentaban en la fecha de los sucesos la competencia directa en materia de prevención y extinción de incendios en la provincia de León, que se aporten los informes oficiales y los partes de incidencia, que se identifique a las personas que componían los distintos equipos del operativo para que presten declaración como testigos y que se aporten las comunicaciones entre Junta y Delegación del Gobierno, así como un desglose pormenorizado de los medios técnicos y recursos humanos empleados en la extinción.

Desvinculación de La Culebra

Pese a formar parte del Gobierno autonómico desde abril de 2022 hasta julio de 2024, Vox eludió cualquier responsabilidad sobre el operativo ya que, según recordó Hierro, la formación “nunca ha ostentado competencias en Medio Ambiente y extinción de incendios” y, además, el actual consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, “tenía estas competencias desde antes de que Vox tuviera representación en las Cortes”.

Además, el portavoz autonómico del Grupo Parlamentario Vox aseguró que la parte del Gobierno de la Junta que pertenecía a su formación “hizo presión para que se duplicase el presupuesto en extinción y prevención”, lamentando que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “firmara un acuerdo con el Diálogo Social que ya vemos de lo que ha servido”, aunque dicho convenio incluía la duplicación del presupuesto para la extinción y que se triplicara el de prevención.

Hierro también evitó cualquier comparación con la situación por la que cuatro personas perdieron la vida en los incendios de la Sierra de la Culebra en el verano de 2022, cuando Vox formaba parte de la Junta, ya que “la pérdida de la vida de estas personas no tiene relación con otra acción anterior” en la que, según el portavoz de Vox, “se dan circunstancias determinadas, órdenes determinadas y un contexto determinado”. “No es comparativo y no tenemos que buscar relación con cuestiones anteriores que a lo mejor no tienen nada que ver”, concluyó.

Asimismo, rechazó la posibilidad de abrir una comisión parlamentaria, ya que “están para otras cosas” y, en este caso, “es más importante presentar una denuncia en un Juzgado” porque “son los jueces los que tienen que investigar cuestiones tan trágicas e importantes como la muerte de tres personas”.

Finalmente, evitó cualquier consideración que vincule esta denuncia con las próximas elecciones autonómicas, ya que la preocupación de Vox está en que “haya una respuesta suficientemente efectiva para que se apaguen los incendios” y, en ese sentido, criticó que el domingo, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, diera la orden para bajar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) del nivel dos al uno en algunos de los fuegos aún activos en Castilla y León, porque se trató, según Vox, de “una orden política, no una decisión técnica”.

“Eso es lo que nos preocupa, las maniobras que puedan hacer los que ahora tienen miedo a perder el gobierno para intentar utilizar esto para salvarse ellos y no actuar debidamente con la gente que lo necesita”, consideró Hierro, que acusó al Partido Popular de “estafar a los españoles” y que, en el caso de Vox, concluyó: “No estamos preocupados por las elecciones, sino porque esto acabe”.