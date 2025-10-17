Vueling recupera el 28 de octubre la ruta a Barcelona desde Valladolid

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, reanuda la ruta entre Barcelona y Valladolid el próximo 28 de octubre, coincidiendo con la celebración de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine (Seminci) de la ciudad. La aerolínea ofrecerá durante la temporada de invierno tres frecuencias semanales los martes, jueves y sábados, según informó hoy la empresa en un comunicado recogido por Ical.

Los pasajeros que lleguen a Valladolid en el vuelo directo de Vueling el martes 28 de octubre podrán disfrutar de algunas de las sesiones nocturnas más destacadas del festival. Entre las propuestas más atractivas de la noche se encuentra ‘Beatriz’, un drama psicológico dirigido por Teresa Sutherland; ‘¿Cara o Cruz?’, de Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis; o ‘Phantoms of July’, del director alemán Julian Radlmaier.

Asimismo, los horarios previstos por Vueling incluyen salidas desde Valladolid los martes a las 15.00 horas, con llegada a El Prat a las 16.25 horas; los jueves, a las 15.40 horas, con llegada a las 17.05 horas, y los sábados, a las 17.55 horas, con llegada a las 19.20 horas.

Desde Barcelona, los aviones de Vueling despegarán a las 13.00 horas los martes para aterrizar en Valladolid a las 14.25 horas; los jueves, a las 13.40 horas, para tomar tierra a las 15.05 horas, y los sábados, a las 16.00 horas para llegar a Villanubla a las 17.25 horas.

Vueling, por tanto, regresa a la base de Villanubla donde estuvo operando durante once años. La aerolínea de bajo coste inició su actividad en Valladolid en marzo 2013 con su ruta a Barcelona principalmente, si bien puso fin a sus vuelos el 31 de mayo de 2024.