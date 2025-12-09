"El vuelo de Carmen", de Pedro Beltrán, gana la XI edición del Concurso de Relatos Cortos Deportivos de Valladolid

La Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV) ya tiene ganadores en sus dos concursos literarios que llevan el nombre de Ángel María de Pablos: el de Relatos Cortos, que cumple su 11ª edición, y el de Microrrelatos, que llega a la 2ª.

‘El vuelo de Carmen’ es obra de Pedro Beltrán Alcántara (Torrejón de Ardoz), que consigue el primer premio con una dotación de 800 euros. El trabajo narra el afán de superación de una niña que sufre un accidente en la infancia, una carrera que la lleva desde el tobogán de un parque infantil al estadio olímpico de París en la final de los 100 metros de los Juegos de 2024, una trayectoria vital que encierra las diferencias entre caer y volar.

El segundo premio del concurso se queda en casa con ‘La carrera de las amapolas’, de Samuel Pino Santamaría, un relato que recrea una prueba en un pueblo imaginario de la provincia de Valladolid, una carrera popular, de fiestas, que esconde la relación de un niño con su abuelo y su hermana con el premio íntimo de una flor. Samuel Pino recibirá 350 euros por ser segundo y 100 euros más como autor del mejor autor local.

‘Cartas en la arena’, de Miguel González Márquez (Jerez de la Frontera), consigue los 200 euros del tercer premio con una historia que cuenta la correspondencia entre una periodista y una atleta siria que entrena en España, pero que debe volver junto a su familia en una Damasco en guerra; la protagonista reconoce que no corre por competir, ni por estar en forma, sino para respirar en libertad.

El jurado de la APDV concedió un premio accésit a ‘Cuando hablaron las burbujas’, de Antonio Moreno Peña (Úbeda), donde una mujer y un niño comparten entrenamientos y lecciones de vida en una piscina comunitaria, con la enseñanza final de no ahogarse en pequeñeces.

El XI Concurso de Relatos Cortos Deportivos recibió 197 obras de toda España y también del extranjero, con representantes de Argentina, Colombia y Bélgica entre los escritos finalistas. El jurado se reunió en el Hotel Sercotel, de Valladolid, bajo la presidencia de Mayte Martínez, concejala de Participación Ciudadana y Deportes; junto a ella estuvieron Borja Lara, ex gerente de la Fundación Municipal de Deportes; Santiago Llorente, entrenador de fútbol; María García, de la bodega Palacio de Villachica; y Guillermo Velasco, Luis Miguel de Pablos, Mariano González, Juan Carlos Cristóbal, Íñigo Torres, María Martín, José Colodrón y José Miguel Ortega, como representantes de la APDV.

II Microrrelatos

El ganador del II Concurso de Microrrelatos es Marcos Dios Almeida (Vigo) con su obra ‘El corredor de un mundo en ruinas’, un texto actual situado en Gaza, donde un hombre lleva en brazos a su hermana para salvarla de los horrores de la guerra. El premio económico es de 500 euros.

El segundo premio, dotado con 300 euros, es para ‘La portería invisible’, de Alicia Cantero Iza (Bilbao), autora de las líneas que reflejan las miradas de un soldado y unos niños que juegan al fútbol en el estadio imaginario de un campo de refugiados.

La tercera plaza del concurso es para ‘Pioneros’, de Sergio Arce Sobrao (Mortera, Cantabria), quien recibirá 200 euros por una obra que nos lleva a las cuevas prehistóricas y a los sueños imaginarios de un hombre por correr, saltar y lanzar más y mejor que nadie.

La cafetería Sesentta, en Valladolid, fue el espacio donde se reunió el jurado para elegir el palmarés entre 301 candidatos; entre los finalistas, aparte de múltiples rincones de España, hubo espacio para autores de Alemania, Argentina, Chile y Cuba. La APDV estuvo representada por Guillermo Velasco, Luis Miguel de Pablos, Mariano González, Juan Carlos Cristóbal, Íñigo Torres y Eduardo Blanco; el jurado lo completaron Daniel Bravo, de Afedecyl, la nadadora Laura López Valle, Emán Vara del aceite 12+1 y Narciso Prieto, de Caja Rural de Zamora, una de las empresas que patrocina, junto a CDO Covaresa y Palacio de Villachica, la concesión de unos premios que se han convertido en un referente de la literaria deportiva de este país.

La entrega de premios será el jueves, 18 de diciembre, a las 12,00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valladolid; junto a la concesión de galardones de Relatos Cortos y Microrrelatos, se hará el de Fotografía deportiva, que organiza la Fundación Municipal de Deportes.