Vuelven las fuertes rachas de viento y las lluvias a estas zonas de Castilla y León

Los cielos despejados del último fin de semana van a dar paso a cielos nublados y fuertes rachas de viento en varias zonas de Castilla y León, durante este martes 11 de noviembre. Así lo anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que también prevé probabilidad de brumas o bancos de niebla matinales.

Además, durante toda la jornada la Comunidad contará con intervalos nubosos, con predominio de nubes altas, y con nubosidad más abundante en el tercio oeste y norte, donde podrán caer algunas precipitaciones débiles ocasionales. A lo que se puede sumar viento de componente sur, flojo aumentando a moderado, con intervalos de fuerte por la tarde, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en áreas de montaña del norte en la segunda mitad del día.

En cuanto a las temperaturas, AEMET anuncia pocos cambios o en ligero ascenso, que podrá ser localmente moderado, salvo las máximas en alguna zona del Sistema Central en ligero descenso. En lo que se refiere a las mínimas en las ciudades de la Comunidad, los termómetros se situarán entre los tres grados de Ávila y Soria; los cuatro de Segovia; los cinco de Palencia y Valladolid; los seis de Burgos; y los ocho grados de León, Salamanca y Zamora.

Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, oscilarán entre los 14 grados de Ávila y Soria; los 15 de León; los 16 de Burgos, Palencia y Segovia; y los 17 grados de Salamanca, Valladolid y Zamora.