La XIV Carrera de la Salchicha supera su participación con más de 500 corredores

Pese a la incesante lluvia de este sábado 1 de noviembre, la Carrera Popular de la Salchicha, organizada por el Ayuntamiento de la localidad vallisoletana de Zaratán, logró mejorar sus cifras de participación y congregar un ambiente deportivo multitudinario en su decimocuarta edición. Como principal apuesta deportiva en estos días festivos en el municipio, y abriendo boca para un intenso fin de semana lleno de actividades con motivo de la Fiesta de la Salchicha, la prueba reunió a un total de 297 participantes, mejorando la cifra de registro de la pasada edición. A ellos se sumaban más de 200 niños y niñas, dando lugar a una participación global de 518 corredores.

Puntuales a las 11:00 horas los competidores se alinearon tras el punto de salida, donde se inició la cuenta atrás para el inicio de un intenso recorrido de siete kilómetros.

25 minutos y 34 segundos más tarde cruzaba la línea de meta Rubén Martín Sánchez, con una escasa diferencia con el segundo clasificado en la general, Jorge Rivera Torres, de la Escuela de Atletismo Isaac Viciosa (25 minutos y 55 segundos), y del tercero, Carlos Jesús Verdugo Falcón, del Comercial ULSA (26 minutos y 4 segundos). El ganador, integrante del Club Atletismo Arroyo, señalaba que el recorrido "ha estado muy bien, con algo de peligro en las curvas pero con un desnivel interesante, al menos para mí, que me considero más bien corredor de trail".

Entre las mujeres, la primera en terminar el recorrido fue la corredora Olga Arias González, del Comercial ULSA, con un tiempo de 30 minutos y 50 segundos. En segundo lugar de la general, entre las féminas, cruzaba la meta la local Alicia Fernández Carnicero, del Trail Running Zaratán (31 minutos y 12 segundos), y en tercer lugar Marta Gutiérrez Saiz, con un tiempo de 31 minutos y 21 segundos.

Entre los corredores locales el primer clasificado fue Álvaro Merino Mayorga, con un tiempo de 28 minutos y 12 segundos. En segundo lugar quedó Aarón Platón González, con un tiempo de 28 minutos y 38 segundos, y en tercer puesto Adolfo Valentín Fernández (29 minutos y 6 segundos). La más rápida de entre las locales, después de la segunda en la general y primera local, Alicia Fernández Carnicero, fue, por su parte, Deborah Rull Solís (35 minutos y 37 segundos), y la tercera Laura Gutiérrez Sánchez (36 minutos y 38 segundos).

Las pruebas, que contaron con una amplia afluencia de corredores de toda la provincia, de la región y de parte de otros puntos de la geografía española, continuaron con las diferentes categorías de menores, en medio de un ambiente lúdico y deportivo, para dar paso, posteriormente, a la entrega de premios, en la que estuvo presente el alcalde, Roberto Migallón, junto a los concejales Adrián Martín y Jonatan Gallego. Los participantes premiados recibieron, además, un plato de barro y unas salchichas del municipio en recuerdo de esta edición de la prueba. Además, la entrega se vio amenizada con la música en directo del grupo 'Salto Base'.

"Las cifras de participación hablan por sí solas, hemos conseguido consolidar la prueba con un recorrido muy atractivo, a lo que se suman todos los detalles con los que cuidamos a los participantes. Es importante destacar la gran participación de atletas locales en esta edición, pues las cifras se han incrementado en este sentido y es algo muy positivo", señaló el concejal de Deportes, Jonatan Gallego.

Los participantes pudieron disfrutar, asimismo, de una degustación de bocadillo de salchichas, al concluir la prueba, en el Polideportivo ‘Los Chicos’. La organización de la prueba, una vez más, corrió a cargo de Runvasport, y el desarrollo de la misma se hizo posible gracias a los voluntarios de Protección Civil de Zaratán, mientras que el evento contó con la colaboración de otras entidades como la propia Diputación Provincial de Valladolid.