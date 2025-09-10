Yoko Ono coge el testigo de Ai Weiwei en el Musac

La artista plástica japonesa Yoko Ono será la protagonista del final de este año en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), a través de una retrospectiva de la también activista en la que se repsarán sus seis décadas de su trayectoria cultural y social a través de más de setenta obras que podrán verse a partir del 8 de noviembre y hasta mayo del próximo año.

"Se trata del muestrario más extenso que Yoko Ono ha expuesto en España durante los últimos años", señalan fuentes del centro expositivo ubicado en León, tras los desembarcos en el Guggenheim de Bilbao en 2020 y en 2017 cuando se presentó con una instalación ('Wish tree') que regresó a su lugar de origen sin uno de sus ejemplares que se quedó en la colección permanente del museo.

"Insound and Instructure" ('Sonido e instrucción') es el título de esta exposición -que remite a un concierto y exposición realizados por Ono en Kyoto en 1964, y alude al sonido como elemento central en su práctica artística y a que muchas de su obras se basan en instrucciones que invitan a la reflexión-, que ocupará 1.700 metros cuadrados y estará coordinada por Jon Hendricks, Connor Monahan y Álvaro Rodríguez Fominaya.

Una muestra integral de la obra del gran amor del "Beeatle" John Lennon, considerada una figura clave del arte conceptual, la performance, el cine experimental y el activismo por la paz.

En la exposición podrán verse piezas icónicas como 'Cut Piece' (1964), 'Voice Piece for Soprano' (1961) y 'Draw Circle Painting' (1964), además de instalaciones participativas como 'A maze' (1971), un laberinto transitable, y 'En trance' (1990), una estructura arquitectónica que sirve como entrada simbólica a la muestra.

También se incluyen trabajos recientes como 'Doors' (2011) e 'Invisible flags' (2015) que reafirman el compromiso pacifista de la artista.

El recorrido se completará con una selección de sus películas, algunas realizadas junto a John Lennon, como 'Rape' (1968), 'Fly' (1970/71) y 'Freedom' (1970), que exploran asuntos como la libertad, la violencia y la identidad. La muestra subrayará la diversidad técnica de Ono, que ha trabajado con performance, cine, música, instalación, pintura y fotografía.

La idea desde el objeto físico

Yoko Ono comenzó su carrera en Nueva York en los años sesenta, donde organizó performances y eventos que marcaron la escena artística de la época. Fue pionera en la sustitución del objeto físico por la idea, y su obra ha estado siempre marcada por la participación del público y el compromiso político.

En 1969, junto a John Lennon, protagonizó acciones pacifistas como el 'Bed-In for Peace' y la campaña 'War is Over! If you want it', que dieron la vuelta al mundo.

Tras la muerte de Lennon en 1980, Ono continuó su carrera artística y musical con varios álbumes y su presencia en museos y galerías. En 2007 inauguró la 'Imagine Peace Tower' en Islandia, y en 2009 recibió el León de Oro a la Trayectoria en la Bienal de Venecia.

Su obra ha sido reconocida con exposiciones en instituciones como el MoMA de Nueva York, el MCA de Chicago, la Tate Modern de Londres y la Neue Nationalgalerie de Berlín.

La exposición en el MUSAC, según las mismas fuentes, ofrece una ocasión para explorar la obra de una artista que ha desafiado los límites del arte y convertido su práctica en una plataforma para la transformación social.

De Ono y Ai Weiwei

La exposición llega tras el éxito de 'Ai Weiwei. Don Quixote', que atrajo a 96.749 visitantes al MUSAC entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.

El proyecto del artista y activista chino, con cuarenta y dos obras monumentales y una fuerte carga política y estética, fue diseñado en exclusiva para el museo castellano y leonés, y superó todas las expectativas de público hasta consolidar al MUSAC como uno de los referentes culturales del país.

La muestra contribuyó además a la dinamización turística de la ciudad, con un 56 por ciento de público local y el resto de carácter nacional e internacional