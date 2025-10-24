El zaguán del Ayuntamiento de Segovia muestra la obra Spring Gardens del Christian Hugo Martín

El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Cultura, continúa impulsando el conocimiento y la difusión del trabajo de artistas locales o con estrecha vinculación temática a la ciudad, mediante la exposición de obras representativas en el zaguán del propio Ayuntamiento, un espacio que se ha consolidado como un punto de encuentro entre el arte y la ciudadanía.

Tras acoger el retrato de Antonio Machado, realizado en 1946 por Miguel Prieto Anguita, y la reciente pieza de José Luis López Saura, homenaje a los damnificados por la DANA, el espacio artístico del zaguán exhibe ahora la obra “Spring Gardens” del artista Christian Hugo Martín.

A través de esta obra, el autor segoviano expresa su fascinación “ante un paisaje, una mutación animal, la germinación de una planta o el gran misterio de la transformación de una materia inerte en una vida plena de historia y sentimientos”, en palabras del propio artista. Este trabajo se suma así a la propuesta municipal de acercar el arte al ciudadano desde espacios no convencionales, como este zaguán municipal, convertido en una pequeña galería accesible a todos.

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha subrayado que iniciativas como esta demuestran “la capacidad del arte de ser parte transformadora de nuestra vida sin importar el lugar ni el momento cotidiano en el que nos encontremos”. Con esta línea de actuación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el talento local y con el fomento de una cultura cercana y participativa.

La muestra permanecerá expuesta en el zaguán del Ayuntamiento, un espacio de tránsito habitual para muchos ciudadanos, hasta el 28 de noviembre.

Christian Hugo Martín (Segovia, 1969) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid (rama de Publicidad y Relaciones Públicas). Entre 2001 y 2016, fue director de arte y publicidad de la editorial Ediciones Sígueme, galardonada con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural en 2005. Sus trabajos artísticos fueron clave en la construcción de la identidad visual de la editorial, siendo autor del diseño de más de 500 títulos. Ha realizado numerosas exposiciones tanto en el ámbito nacional (Segovia, Madrid, Barcelona, Oviedo, Gijón, entre otros), como internacional (México DF, Nueva York, Washington, Montpellier, Roma o San Petersburgo), siendo reconocido con diversos premios y distinciones.