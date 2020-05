La Guardia Civil del puerto: “El coronavirus no ha afectado nada ni al cuerpo ni al trabajo diario"

Pese a que casi no tienen competencias en seguridad ciudadana y aunque a veces no lo parezca, la Guardia Civil sigue muy presente en Cataluña. Entre otras, sus funciones son básicamente la vigilancia de puertos, aeropuertos y centrales nucleares. Nada ha cambiado con el coronavirus y el correspondiente confinamiento.

Un agente que trabaja en la vigilancia y control del puerto de Barcelona explica a LA RAZÓN que, en lo referente a toda Cataluña, nuestras funciones no han cambiado, sigue todo igual, la afectación ha sido muy poca".

Como ejemplo, detalla que en el puerto trabajan 200 agentes del cuerpo, y ninguno de ellos ha dado resultado positivo por coronavirus. “Lo único que ha cambiado es que los bares están cerrados”, bromea.

El día a día no ha resultado por la pandemia, asegura. “Se sigue con el mismo trabajo manual de siempre”, a lo que añade que “la mercancía sigue entrando y saliendo igual que hasta ahora, por lo que las empresas no han notado grandes diferencias”. No obstante, alerta que en un tiempo pueden haber problemas con el suministro.

Sin embargo, y paralelamente, la Guardia Civil sigue presente en el resto del territorio, y a veces ejerciendo las funciones de seguridad ciudadana, como lo demuestra el hecho de que el domingo arrestaron a dos traficantes de drogas en Manresa, que circulaban durante el confinamiento por el coronavirus con una furgoneta cargada con 46,6 kilos de marihuana simulando que se trataba de un vehículo de servicio de entrega urgente de medicamentos a farmacias.