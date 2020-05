La Generalitat reafirma su rechazo al estado de alarma

El desconfinamiento se ha convertido también en una nueva fuente de disputa entre el Govern y el Gobierno. Quim Torra lleva dos semanas exigiendo que se levante el estado de alarma para recuperar las competencias y gestionar las medidas de desescalada en Cataluña, un escenario que puede darse a partir del sábado si el Gobierno no es capaz de renovar la confianza del Congreso en las próximas horas. Por el momento, la situación se antoja complicada para el ejecutivo de Pedro Sánchez, sobre todo, después de que el president haya arrastrado a ERC al “no”, como JxCat. Sin los independentistas como aliados, la Moncloa queda en manos de PP y C’s.

Esquerra meditó hasta última hora de ayer qué votar y optó por el “no”. La portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha reafirmado la postura de la Generalitat en este sentido y ha asegurado que “no hay motivos” para cambiar el signo del voto. “Pensamos que se debe de votar en contra del estado de alarma”, ha asegurado, antes de negar que haya habido ningún contacto a lo largo de esta mañana entre el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

Ahora bien, pese al rechazo al estado de alarma, Budó también ha tendido la mano del Govern para “coordinar” con el Gobierno los pasos que se den en el regreso hacia la normalidad. “Hemos dicho desde el primer momento que queríamos trabajar de forma coordinada y con lealtad entre gobiernos”, ha asegurado la portavoz de la Generalitat. “El estado de alarma no es ninguna garantía de que no sea un caos el desconfinamiento de la pandemia”, ha agregado Budó, quien confía en que el rechazo del Govern al estado de alarma no perjudique posteriormente en el reparto de recursos del fondo de reconstrucción autonómica anunciado por el Gobierno y dotado con 16.000 millones de euros.

“Los 16.000 millones de euros que el Estado facilitará a las autonomías también salen de cada territorio y no se debe mezclar con el hecho de que pensemos que se debe de votar en contra del estado de alarma”, ha explicado la portavoz de la Generalitat. El Govern seguirá negociando con el ejecutivo de Pedro Sánchez para valorar cómo ampliar los recursos de este fondo, ya que Cataluña reclama 4.000 millones.

Asimismo, Budó ha adelantado que no será posible cumplir con el objetivo de déficit fijado en el 0,2 por ciento y, por tanto, la Generalitat deberá también negociar cómo puede ampliarlo para poder afrontar todos los gastos que se deriven de la crisis del coronavirus.