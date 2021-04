Los jóvenes empresarios avisan: “Cataluña ha dejado de ser la locomotora económica de España

El presidente de la Associació de Joves Empresaris de Catalunya (Aijec), Rubén Sans, ha lamentado este sábado que Catalunya “haya dejado de ser la locomotora económica de España” y un referente a nivel mundial.

En una entrevista en la COPE recogida por Europa Press, ha considerado que para que la situación mejore en Catalunya --especialmente tras el impacto de la pandemia-- se necesita estabilidad política en la Generalitat.

También ha criticado que aún no se haya formado un Govern y la situación de confrontación que ve entre las distintas formaciones políticas: “Una empresa no aguantaría esta situación de no tener gobierno desde las elecciones”.

Según Sans, Catalunya tiene “18 impuestos autonómicos y uno por llegar, el del CO2”, algo que considera que también dificulta el emprendimiento de los jóvenes.

Sin embargo, se ha mostrado optimista y ha asegurado que la situación económica de los empresarios catalanes mejorará dada la “ubicación y la cultura empresarial” que hay en Catalunya.