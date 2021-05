Perennial Isolation: “Con el nuevo disco ‘Portraits’ hemos conseguido la música que queríamos”

No es difícil comprobar que Perennial Isolation se encuentran en el mejor momento de su carrera. Tras cinco años, han publicado “Portraits”, su disco más elaborado y que les confirma como líderes no solo del Black Metal atmosférico nacional, sino internacional. Superando la pandemia sin problemas, hablamos con su líder, Albert Batlle.

- Hola Albert! Cuéntanos un poco la historia de la banda.

- Saludos Joan! Perennial Isolation se forma a finales de 2012. Estuve moviéndome por varias bandas de Black Metal de la escena barcelonesa pero no conseguía echar raíces. Así que me encontré con esa incertidumbre de si retirarme y mirar hacia otro lado o empezar la árdua tarea de empezar una nueva banda. Opté por lo segundo. No juntamos K., V., y yo, y empezamos a crear una línea de Black Metal propia influenciada por corrientes “Depressive Black Metal” y “Atmospheric Black Metal en la línea de Nocturnal Depression, Make a Change...Kill Yourself,... pero sólo como un proyecto de estudio; ya sabes, grabar unas demos, algún EP, poco más… de hecho, nuestro primer EP, ‘Uncertainty’ (Negra Nit Distro, 2013) vio la luz a escasos meses de haber empezado la banda. Nuestra propuesta interesó en la escena local y nacional, y la solicitud de conciertos cada vez era mayor, así que optamos por llevar el proyecto al directo. A partir de aquí empezamos a girar y a tocar con asiduidad, además de grabar 2 LP’s bajo la mano del reconocido sello español de Black Metal, Darkwoods: ‘Conviction of Voidness’ (2014), ‘Astral Dream’ (2015).

A mediados del 2015 K. es expulsado de la banda y entran a formar parte M. y I.; ambos como guitarristas. La formación ha sido la misma hasta el momento, prácticamente. Y con este line-up, grabamos ‘Epiphanies of the Orphaned Light’ (2016) y nuestro último trabajo, ‘Portraits’ (2021); este último bajo el reputado sello Non Serviam Records. Además de numerosas giras por Europa y compartiendo cartel con grandes bandas del género como Kampfar, Glorior Belli, Nocturnal Depression o Harakiri for the Sky.

- ¿Qué formación tenéis ahora? ¿Está consolidada?

- Si, absolutamente. Hemos tenido algunos guitarristas de sesión para alguna ocasión puntual. Pero desde hace 6 años continuamos siendo los mismos al pie del cañón: I. y M. a las guitarras, V. a la batería y un servidor al bajo y a las voces.

- En Barcelona, España, ¿es difícil encontrar músicos o cantantes para una banda de black metal? No es un estilo muy común…

- Bueno, realmente España no es un país que respire mucho Black Metal. Si que es cierto que hay ciertas comunidades autónomas donde hay mucha cantidad de bandas del género como Galicia, Cantabria o País Vasco; además de haber muchas bandas repartidas por todo el territorio. Pero en términos generales hay tendencia hacia otros géneros del Metal. De todos modos, si nos centramos en Barcelona, aquí hay historía y músicos dedicados al estilo; pues tocar Black Metal requiere de técnica, precisión y control. Así que no todo músico de Metal puede tocar Black Metal, por lo tanto las bandas que se crean son con músicos de otras bandas de Black Metal. Así que podríamos decir que sí, es complicado encontrar músicos dedicados al estilo.

- “Portraits” ha coincidido con la pandemia. ¿En qué os ha afectado la situación?.

- Has dado en el clavo! Coincidió absolutamente desde el minuto cero. Verás, a dos días que decretaran el estado de alarma y el confinamiento domiciliario, era cuando finalizábamos las grabaciones. Así que todo el proceso de mezcla y mastering se tuvo que hacer vía online y se alargó muchísimo. No es lo mismo que puedas trabajar codo con codo con tu productor que hacerlo a distancia, almenos para nosotros no es una buena opción. Así que todo el proceso se alargó y no podíamos hacer nada más que escuchar y valorar. También cabe decir que a medida que avanzaba la pandemia y la incertidumbre cada vez era mayor, las posibilidades de tocar se complicaban más, así que tuvimos que centrarnos en otras líneas de trabajo de la banda, como la promoción y la búsqueda de un nuevo sello. Honestamente pienso que no ha sido un 2020 malo (para la banda, me refiero), pues a pesar de haberlo tenido muy complicado para ensayar, hemos podido tener mucho tiempo para preparar lo que viene de camino este 2021.

- Vuestro sonido está ahora más cuidado, más definido. ¿Ha contribuido a firmar por el sello holandés Non Serviam Records?

- Es posible. No se hasta que punto la pureza o la definición del sonido, e incluso el cuidado de los matices y los detalles puedan ayudar a que firmes por un sello u otro. Yo creo que repercuten muchas cosas. En esto del Black Metal es muy diferente al Metal en general. Hay bandas que tienen un sonido lo-fi al estilo de inicio de los 90 que están en grandes sellos. Y otras bandas con sonidos espectaculares, casi de película, no alcanzan estar con ninguno. Entonces, ¿pudiera ser que nuestra forma de hacer música y el sonido que buscamos haya llamado la atención de Non Serviam Records? Si. Pero también lo puede haber hecho por la música en general, la temática, las emociones y las ambientaciones que creamos, etc...

-Vuestra estética, la imagen, el diseño del disco, está muy cuidado. ¿Cuidáis estos detalles?

- Si. Con el paso de los años y a medida que vas alcanzando ciertos objetivos, vas comprometiéndote más con el proyecto y buscas profesionalizarlo al máximo. Yo pienso que es un conjunto en sí mismo. La delicadeza de la portada y las sensaciones que transmite tienen que estar en concordancia con la música. Y ésta al mismo tiempo con lo que el público se va a encontrar en el escenario (vestuario, atrezzo, puesta en escena, etc…) Hemos llegado a un punto en el que nos gusta mimar estas cosas simplemente para llevar nuestra música a otro nivel.

- En alguna entrevista he visto que hablas de la naturaleza, de paisajes montañosos. ¿Son importantes para ti?

- Son la esencia de lo que hacemos y de lo que somos. Nos gusta la energía que se desprende en estos sitios y las sensaciones que nos otorga la Madre Tierra. Son el núcleo principal de nuestra música.

-¿Tiene que ver la naturaleza con los paisajes sonoros de vuestro black metal atmosférico?

Para nuestra forma de entender la música si. Toda nuestra temática gira entorno a la naturaleza, cambios estacionales (otoño e invierno),... siempre desde una perspectiva oscura, mística y nostálgica. Incluso tenemos ciertas líneas reivindicativas cercanas a la defensa de la naturaleza y la ecología. Así que ya no únicamente se trata de crear letras al respecto, sino de construir una arquitectura sonora que evoca al espectador a esos entornos.

- ¿Estás muy satisfecho con el disco?

Si. No únicamente yo sino todos los miembros de la banda. Es el disco más especial de toda nuestra trayectoria. Los seguidores y los medios han respondido de una forma increíble. El hecho de fichar por Non Serviam Records ha conseguido que nuestra música vaya mucho más allás de lo que creíamos. Así que estamos viviendo uno de los momentos más especiales de toda nuestra vida como banda.

- ¿Hacia dónde te gustaría que se dirigiera la música de Perennial Isolation?

- Con ‘Portraits’ he alcanzado lo que buscaba. Hace mucho tiempo buscábamos crear este tipo de música. Con ‘Epiphanies of the Orphaned Light’ empezamos a caminar por el pasillo correcto y es ahora con el nuevo álbum que hemos conseguido hacer lo que nos pedía el cuerpo.

- ¿Para qué película, ya filmada, serviría la banda de banda sonora?

- Creo que para ninguna (risas). No hacemos un estilo que pudiera encajar en una película, a mi parecer.

- ¿Te gusta el black metal original, noruego, más crudo? ¿qué bandas?

Si. Los clásicos de siempre que todo el mundo escucha en el Black Metal; ya sabes, Mayhem, Darkthrone, Emperor… Pero me gustan sobre todo bandas que han ido apareciendo como Ragnarok, Whoredom Rife, Nordjevel, Keiser,... Aunque prefiero sobre todo la línea sueca como Dark Funeral, Setherial, Valkyrja,...

- ¿Y el Symphonic Black Metal?

- Por supuesto, Dimmu Borgir, nunca fallan en mi playlist particular. Ahora bien, puestos a escoger, me integro más en el Black Metal atmosférico.

- ¿Has leído “Lords Of Chaos? ¿O visto la película?

- Vi la película y me gustó. Entiendo que puedan haber muchas críticas respecto a que el director haya usado un estilo “hollywoodense” que a veces resulta un tanto exagerado. No obstante, me pareció original que él ofreciera esta alternativa cinematográfica para alejarse de tanto documental repetitivo. Además, considero que tiene un valor adicional la película porque precisamente el director es Jonas Åkerlund, el que fuera batería de Bathory. Así que estamos ante un personaje que vivió de cerca el asunto y entiende a la perfección todo el panorama Black Metal escandinavo.

- Toda Europa está llena ahora de bandas de black, ¿cuáles son las que más te gustan?

- Me interesan muchas bandas de muchos países. Escandinavia es el punto de referencia para todos los amantes del Black Metal como te comentaba más arriba. Pero también el sur de Francia tiene una escena muy fuerte así como Portugal. Alemania capitanea grandes bandas del género como Polonia. O el movimiento de Islandia no tiene nada que envidiar a la Noruega. Y Reino Unido lleva el estandarte en cuando a Atmospheric Black se refiere. Algunas bandas referentes para mi son Saor, Winterfylleth, Sinmara, Rotting Christ, Mgła o Der Weg Einer Freiheit, por nombrar algunas. Pero también, y aunque no sean de Europa sino de Olympia, EE.UU, quiero mencionar mi banda predilecta: Wolves in the Throne Room, que para mi es la banda que me marcó las pautas para meterme de pleno en este género. De hecho, con ellos ha dado pie un movimiento no únicamente musical sino también ecológico conocido como Cascadian Black Metal, (por la zona conocida como Cascadia), dando pie a otras grandes bandas como Fauna o Addaura.

- A veces la ideología del estilo es muy peligrosa...¿Qué opinas?

- Prefiero no entrar en detalles en este asunto. No apoyo ciertas ideologías y filosofías que manchan el Metal como arte y música.

- ¿Black o no, cuales son tus discos favoritos?

El disco más especial para mí es el ‘Into the Grave’ de Grave. Con este álbum me introduje de pleno en el Metal Extremo y en la voz gutural. Este disco lo cambió todo y gracias a él soy lo que soy ahora mismo. Pero también son discos muy especiales para mi ‘Rising’ de Corpus Christii, ‘Graveforest and Their Shadows’ de Walknut, ‘Farvegir Fyrndar’ de Auðn o ‘Torn Beyond Reason’ de Woods of Desolation. La lista puede ser enorme… pero estos y muchos otros son muy significativos para mi.

- Muchas gracias Albert.

Gracias a ti Joan por tu tiempo y por tu interés en mi persona y Perennial Isolation. Espero que este 2021 sea productivo para ti y para tu trabajo con el Metal nacional. Gracias por tu apoyo y cuídate!