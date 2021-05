Manifestación para apoyar la presencia de la Policía Nacional en Barcelona

Cientos de personas se han concentrado este jueves por la tarde en la Via Laietana de Barcelona para protestar en contra del traslado de la Jefatura de Policía Nacional que el secesionismo con la complicidad del gobierno municipal de Barcelona quieren llevar a cabo. La concentración convocada por 12 entidades entre las que se encuentran el Partido Popular, Vox, Ciudadanos o Societat Civil entre otros ha querido mostrar su apoyo ante las intenciones del separatismo con el cuerpo.

Lorena Roldán, la número dos del Partido Popular en Cataluña, ha mostrado su “total apoyo” a la Policía Nacional ante los ataques del separatismo. Para Roldán, la comisaría de Via Laietana ha sido un centro de ataques por parte del separatismo y ha recordado que “el Partido Popular no va a permitir la expulsión de la policía de la jefatura” y ha pedido al ministro del Interior, Grande-Marlaska, “que cumpla con su palabra de no trasladar al cuerpo fuera de esa comisaría”.

El líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha advertido a ERC y a Junts de que “no van a lograr desalojar a la Policía Nacional de Via Laietana”, en referencia al pacto entre ambas fuerzas para formar gobierno que preveía la reconversión de la jefatura de Barcelona en un centro de interpretación de la memoria y denuncia del franquismo.

Garriga ha agradecido a la sociedad civil convocada por movilizarse “una vez más ante los atropellos del totalitarismo separatista de manos de violentos y antisistema, y con la connivencia del PSC”, y advierte al independentismo de que los llevarán ante los tribunales, en sus palabras.

“Ellos pensaban que podrían gozar de impunidad cuando dieron el golpe de Estado y les sentamos en el banquillo y entraron uno tras otro a prisión. Si siguen avanzando en sus delirios, Vox acudirá a los tribunales y los volverá a sentar a uno tras otro”, ha añadido.

El líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, también ha querido mostrar su apoyo y defender a la Policía Nacional. “Apuntan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado” ha argumentado Carrizosa para criticar los planes que se recogían en el acuerdo de gobierno de los partidos secesionistas. Además, el líder de la formación naranja ha recordado los momentos de gran tensión que la Policía Nacional tuvo que soportar tras la sentencia del “procés” donde fueron “apedreados y atacados con violencia”.

Los manifestantes han realizado varios cánticos a favor de la unidad de España y de la policía y han enarbolado banderas de España y de Vox; la concentración ha concluido en torno a las 19.45 horas con la lectura del manifiesto de ‘Cataluña suma por España’ y el himno de España.