La Generalitat, descontenta con la Ley de vivienda: “Es decepcionante y recentralizadora”

El Gobierno ha presentado hoy una de las medidas más icónicas de la legislatura, como es la Ley de vivienda, pero tampoco parece haber contentado a todo el mundo. De hecho, las autonomías presididas por el PP ya han avisado que no la aplicarán, mientras que la Generalitat se ha mostrado bastante crítica, aunque en otra dirección: la ve insuficiente. El Govern ha enviado hoy un mensaje claro y ha advertido a la Moncloa que tendrá que tener en cuenta su opinión si quiere que la Ley prospere porque requerirá de los votos de Esquerra. “Es una Ley decepcionante y recentralizadora”, ha valorado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.

Plaja ha considerado que era una “buena oportunidad” para implementar “medidas valientes y eficaces”, pero considera que finalmente no se ha hecho y cree que las carencias están en que no se incluya un alquiler social obligatorio, no se impidan los desahucios o no se permita topar el precio del alquiler. “Rebaja la normativa catalana”, ha asegurado, en alusión a la Ley habitacional que aprobó el año pasado el Parlament y que busca el limitar el precio de los alquileres. “Es una medida que se ha mostrado eficaz”, ha añadido, pese a que hay mucho debate porque las experiencias en Europa no han funcionado y los resultados en Barcelona están condicionados por la pandemia.

En todo caso, la Ley catalana está en el Tribunal Constitucional y Gobierno y Generalitat están estudiando los términos para evitar su suspensión. Lo cierto es que también la Moncloa ha aprobado hoy la Ley de vivienda, pero la señala como primer paso para ir a abordar la cuestión del alquiler. Es decir, cuestiones concretas, como topar los precios de los arrendamientos, se prevé que se incluyan en una futura norma que se aprobará más adelante (podría ser en la próxima legislatura).

Asimismo, Plaja también ha considerado “insuficientes” los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a falta de tres días para que termine el plazo que tienen los grupos para poder presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas. “Ya hemos dicho que estos PGE son insuficientes para Catalunya y no llegan al nivel de inversión que el país se merece”, ha destacado.

TV3

Plaja ha evitado pronunciarse sobre la nueva polémica que rodea a TV3. Y es que un programa (Bricoheroes) que se emite en la televisión pública tenía previsto emitir una escena en que uno de los protagonistas decía, en clave humorística, que tenía deseo por la reina Letizia (“quiero que Letizia me la chupe”), un comentario desafortunado que ha arrastrado controversia porque el propio humorista lo ha difundido por Twitter como muestra de enfado después de que TV3 decidiera censurar el fragmento.

“Está el Consell Audiovisual de Cataluña para determinar si el contenido de los programas públicos son acertados o no”, ha señalado Plaja, evitando pronunciarse al respecto, aunque también es cierto que ha dicho que el Govern apuesta por un modelo de medios de comunicación públicos que ampare la libertad de expresión, pero que sea incompatible con el machismo o vejen a ciertos colectivos.