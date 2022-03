Marlow: “Hemos consolidado nuestro concepto de grupo”

“Don’t Stay” es el flamante video single de una banda valenciana que se va consolidando cada día que pasa. Siguen con su mezcla elegante de Rock con Country y Soul, y lo demuestra su más que recomendable álbum “Shades”. Hablamos con la parte masculina de la formación, Raúl Rabadán T-Bonski.

- Hola Raúl! Hacía meses que no hablábamos, todo está más consolidado en Marlow?

- Hola Joan! Un placer volver a charlar contigo. La verdad es que el concepto de Marlow se va consolidando, y lo que al principio era una búsqueda de identidad, ahora va siendo una realidad que irá cambiando sin saber dónde llegará. Lo que sí tenemos claro es lo que no queremos hacer, que es hacer música por compromiso o sin amor por la profesión. Ese terreno no lo pisaremos.

- La pandemia y sus terribles daños para la música parece que ya se van superando.

- En el momento en el que respondo a esta entrevista, tanto Marian como yo estamos confinados por dar positivo por Covid. Esperamos que con esta variante mas virulenta pero menos grave la cosa se vaya normalizando. El mundo de la música y los conciertos sigue teniendo sus altibajos, sus idas y venidas, pero poco a poco todos esperamos que se estabilice de una vez por todas.

- Cuéntanos que tal la composición y grabación de “Shades”.

-“Shades” se creó de una forma bastante natural. Trabajamos tranquilamente las canciones, melodías y letras poco a poco, como un buen guiso de pueblo. A fuego lento. Si que es verdad que algunos temas, surgieron mas rápido que otros, y algunos necesitaron mas atención, mas mimo para que estuviéramos satisfechos con el resultado, pero fue una experiencia muy agradable ver nacer y parir un álbum hecho con tanta dedicación. Una vez sale el disco, y dejas que otra gente lo disfrute, tu ya estás en otro nivel. Es como si las canciones ya no te pertenecieran. Aunque las amamos igualmente, nuestra mente ya está pensando en lo que puede venir. Le dedicas mucho esfuerzo y concentración a la composición, te desgasta, te pone al limite, y una vez acabas, suspiras hondo y tienes la sensación de haber terminado una etapa de tu vida. Y como pasa en la vida real, esa experiencia te acompañará siempre, pero tienes que seguir adelante.

Recuerdo algunas anécdotas, como la canción que abre el disco, “Georgia Brown”, una de las favoritas de Marian. Nos encantaba, nos enorgullecía haberla compuesto, pero teníamos la sensación de que podíamos grabarla mejor. La volvimos a grabar, cambiando un poco el tempo…pero al final…escuchando ambas versiones, volvimos a la primera. Es una toma que tiene algún error mejorable, pero no conseguimos volver a captar la misma atmósfera. Así que al final ha salido la primera versión que grabamos.

Marian Zorio FOTO: La Razón

Una de las que canto yo, “Little Girl”, Marian le tenia mas fe que yo, así que de alguna forma está en el disco por ella. No es que no me guste, pero a veces, es difícil ser objetivo con tu propia creación.

“Don´t Stay” la luché mas yo. A Marian le gustaba, pero yo veía que teníamos una gran melodía ahí, así que insistí para que acabara en el disco. También recuerdo que me costó bastante la mezcla de “Come Back To Me”, contiene pasajes algo complejos.

-¿Qué opiniones habéis recibido del disco?

- Pues en general muy buenas. Creo que el disco ha gustado. Soy consciente de que es nuestro primero en cuanto a muchas cosas. El primero que componemos entero, el primero que mezclo, el primero que grabo…Así que espero ir mejorando y aprendiendo. Pero intentando ser objetivo, creo que hemos un primer disco bastante digno. Un buen truco es pensar si estaré orgulloso con él, con el paso de los años, y aunque es imposible saberlo, creo que no me arrepentiré.

- Dijísteis que sería más variado. ¿Crees que lo habéis conseguido?

- Síi. Si te fijas, los estilos e influencias van variando a lo largo de las 11 canciones. A grosso modo, puedes encontrarte tempos rápidos, medios, lentos…influencias americanas, inglesas…pinceladas de aquí y de allá. Básicamente, es la forma que tenemos Marian y yo de escuchar musica, ir picoteando en un montón de estilos que nos encantan. También esperamos haber impreso parte de nuestro estilo propio, y que al final, se pueda reconocer que es una canción de Marlow.

- Es verdad que se os nota más sueltos, más seguros, que en los anteriores singles. Tanto a tí como a Marian.

- Al final, esto de crear canciones y grabarlas, es un oficio artesanal. Yo lo veo así. Y como en cualquier oficio, vas ganando confianza y conocimientos a medida que lo trabajas. Yo creo y espero, que en el siguiente trabajo daremos un paso hacia adelante.

- Me gusta mucho la mezcla de Pop, Soul, Country...es lo que buscabáis?

- Como comentaba, nosotros escuchamos esos tipos de música. Es lo que nos gusta, entre otros muchos estilos. Y eso al final tiene que salir reflejado en tus propias composiciones. Lo que si hemos intentado es que tampoco fuese un corta y pega. No dejan de ser nuestras canciones. Si una melodía podía sonar “soul”, como por ejemplo “Sweet Candy”, tampoco insistimos para grabarla como si fuese un clásico, si no reinterpretarla un poco a nuestra manera. Algo parecido pasó con “I´m Gone”. Esta si que es básicamente un “blues” clásico. Conscientemente queríamos incluir un “blues”, pero intentamos huir de hacerla muy retro.

- Sois un grupo muy self made, todo lo hacéis vosotros.

Síi. Es una manera de tener el control de tu material. Desde la portada, a las fotografías…pasando por la música y el sonido en si del proyecto…tu mismo tomas todas las decisiones. De momento es así, ahí sí que no puedo asegurar que vaya a ser siempre igual, pero de momento es como funcionamos, y muy contentos.

-Esperemos veros pronto en directo, muchas gracias!

Eso esperamos también nosotros, Joan! Un placer como siempre, y gracias por dar oportunidades a grupos y proyectos musicales mas pequeños en este país, y poder contar un poco nuestra experiencia.

Por cierto, dejo por aquí un enlace a todo el que quiera escucharnos, comprar el disco o merchandising y apoyarnos. Un saludo a todos !

