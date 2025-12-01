El 45% de las víctimas mortales en las carreteras de Cataluña son motoristas, peatones y ciclistas

Las carreteras de Cataluña registran 133 víctimas mortales en lo que va de año, el 45% de las cuales se adhiere a los colectivos más vulnerables: motoristas, peatones y ciclistas. Así lo ha confirmado este lunes el Servei Català de Trànsit (SCT) mediante un comunicado, en el que se especifica que los motoristas representan el 32% del total de fallecidos, siendo este grupo el más damnificado con 43 muertes, desde enero a noviembre de 2025: tres menos, respecto a 2024.

Esta tendencia también se traspasa a los viandantes, ya que en 2025 se han registrado cinco fallecidos más que en el mismo periodo del año pasado. Por eso, el organismo ha hecho "un llamamiento a motoristas, peatones y ciclistas a tener más percepción del riesgo y conciencia de su fragilidad", además de pedir "al resto de usuarios, respeto y prudencia para reducir a las víctimas de estos colectivos". Durante estos nueve meses, la cifra de heridos graves también ha aumentado en comparación al año pasado: de 790 a 729, respectivamente.

Tipos de accidentes

Por lo que respecta a este noviembre, Trànsit ha indicado que el mes se ha cerrado con 12 fallecidos: uno más que en el mismo mes de 2024. Por otro lado, de las 133 víctimas mortales de 2025, se ha especificado que 106 eran hombres y 27 mujeres, y en cuanto a los heridos graves, la proporción es similar, en la que el 75% son hombres y el 25% mujeres.

En cuanto al tipo de accidentes, de entre los 125 siniestros mortales ha habido 40 accidentes simples, 33 choques frontales, 20 colisiones laterales, 11 empotramientos y 12 atropellos. Y en el caso de las vías que han acumulado más víctimas mortales son las siguientes: la AP-7 (15), la C-58 (9), N-II (8) y la A-2 (8). También la C-12, la N-340 y la C-31, que han registrado este año 4 muertes, y la C-25, C-17, la GI-555, C-16, con tres respectivamente.

Edad de las víctimas

Trànsit también ha explicado que la franja de edad que aglutina más muertes es la que se encuentra entre los 55 y 64 años (60). No obstante, destacan los fallecidos entre los más jóvenes, ya que 50 personas menores de 35 años han perdido la vida en las carreteras catalanas, hasta el 30 de noviembre. Una cifra que representa el 38% del total de fallecidos, y 14 jóvenes fallecidos más que el año pasado (36). Además, ha habido 23 muertes en la franja de edad de 15 a 24 años, 25 más de 25 a 34 años y también 2 de 0 a 14 años.

En cuanto a la siniestralidad, Barcelona registra este año 61 víctimas mortales en su demarcación: 8 más que en el 2024. En el caso de Tarragona, 28 personas han perdido la vida en sus carreteras: dos muertes más, respecto al mismo período del año pasado. Igualmente, el Segrià es la comarca de Lleida y de toda Cataluña que registra más muertes (14), mientras que Girona es la única demarcación que registra una reducción en las víctimas mortales (19).