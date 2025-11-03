El PP aboga por la permanencia de la comisaría de la Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona

El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha presentado alegaciones ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática con el objetivo de garantizar la permanencia de la Jefatura Superior de Policía en el edificio histórico de Vía Laietana 43.

Sirera ha defendido que el inmueble debe seguir siendo la sede de la Policía Nacional por su valor como símbolo de la defensa del Estado de Derecho y de las libertades, y ha advertido de que “expulsar a la Policía Nacional sería un ataque directo a una de las instituciones que más han contribuido a la convivencia y la seguridad en nuestra democracia”.

El dirigente popular ha subrayado que la actual Policía Nacional es heredera de la Constitución de 1978, y no de los acontecimientos ocurridos en el edificio durante la República o la dictadura. En este sentido, ha afirmado que “pretender identificar a la Policía de hoy con etapas anteriores es una profunda injusticia hacia una institución que simboliza la España democrática y constitucional”, y ha insistido en que Vía Laietana debe seguir siendo un edificio vivo al servicio de los ciudadanos y de la seguridad.

Asimismo, Sirera ha recordado que el inmueble forma parte de la historia de Barcelona, Cataluña y España en todas sus etapas, y ha pedido que la política de memoria democrática no se utilice como herramienta ideológica, sino como un “ejercicio de verdad, respeto y reconciliación”.