Activistas de izquierdas defienden a un carterista en Barcelona: “Sois unos racistas de mi***”

El colectivo PatrullaCiudadanaBCN, un grupo de voluntarios que recorre la ciudad para localizar a carteristas, ha denunciado que mientras retenían a dos delincuentes multirreincidentes, fueron increpados por varias jóvenes que se identificaron como trabajadoras del Ayuntamiento y miembros de una ONG.

“Y nos amenazó con denunciarnos por “RACISMO” y por cierto nos dijeron que nos tendrían que deportar”, explicaron en sus redes sociales. En las imágenes difundidas se escucha cómo una de ellas grita: “¡Sois unos racistas de mi***!”.

En el vídeo, uno de los voluntarios responde incrédulo: “¡Es ridículo defender a un ladrón!”. La escena ha causado una oleada de indignación entre vecinos, que critican que ciertos sectores de la izquierda justifiquen o minimicen los delitos de multirreincidentes en nombre de la “solidaridad”.

La multirreincidencia sigue siendo uno de los principales problemas de seguridad en la capital catalana. Los carteristas actúan con total impunidad, amparados por un sistema judicial que raramente aplica medidas efectivas, lo que impacta de lleno en la vida diaria de los barrios más afectados. Los datos oficiales de la Generalitat confirman esta realidad: a pesar de que la delincuencia ha bajado tanto en Barcelona como en el resto de Cataluña, en parte por las medidas tomadas por las administraciones, la multirreincidencia sigue siendo un gran problema.

Patrulla Ciudadana se trata de un colectivo de voluntarios que recorre las calles de Barcelona con el objetivo de localizar a carteristas y alertar a la policía. Armados únicamente con sus teléfonos móviles y silbatos, graban las intervenciones para documentar la actuación de los delincuentes y visibilizar la problemática de la multirreincidencia. Su labor, aplaudida por muchos vecinos hartos de la inseguridad, también les ha granjeado críticas de sectores que consideran sus métodos “excesivos” o “estigmatizantes”.