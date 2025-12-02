Aliança Catalana responde a García Albiol por la delincuencia y la inmigración: "La norma de las expulsiones la aprobaron ustedes en 2015"

Un fragmento de una entrevista compartido por el alcalde de Badalona del Partido Popular, Xavier García Albiol, ha provocado una respuesta del presidente de Aliança Catalana en Barcelona, Jordi Amela, pese a que ambos comparten buena parte de su discurso en materia de inmigración, delincuencia, ocupaciones y multirreincidencia. En el vídeo difundido en su cuenta de X, Albiol reafirma su postura más conocida: expulsión inmediata de inmigrantes que delinquen. “El inmigrante que delinca en España debe ser metido en un avión y devuelto a su país de origen. Lo puedo decir más alto pero no más claro: ¡ya está bien!”, afirma.

El alcalde sostiene que “el Gobierno de España está dejando entrar a nuestro país a delincuentes que saben que delinquir aquí sale gratis” y acusa a la legislación vigente de permitir que multirreincidentes “argelinos o inmigrantes irregulares” entren y salgan de comisaría sin consecuencias reales. “Hay que meterles en un avión y mandarlos de vuelta a su país”, insiste.

Este tipo de mensajes han sido, durante años, el núcleo de la popularidad política de Albiol, que gobierna Badalona —la tercera ciudad más grande de Cataluña— con mayoría absoluta gracias a una estrategia comunicativa centrada en seguridad, orden público, denuncias de ocupaciones ilegales y exposición constante de casos de delincuencia, a menudo detallando la nacionalidad de los implicados.

Sin embargo, la respuesta llegó desde un espacio políticamente cercano en ese discurso. Jordi Amela, dirigente de Aliança Catalana, le replicó en X con un dardo preciso:

“Muy bien lo que dice, Sr. Albiol, pero me permito recordarle que la norma clave que marca el actual funcionamiento de las expulsiones (el artículo 89 del Código Penal en su versión vigente), se reformó en 2015 con la Ley Orgánica 1/2015, aprobada cuando gobernaba el Partido Popular con Mariano Rajoy. ¿De qué partido es usted?”

Dos discursos parecidos

Lo ocurrido muestra un choque entre dos derechas que compiten por el mismo electorado:

García Albiol utiliza un discurso contundente pero institucional, centrado en seguridad ciudadana, mano dura, críticas a la “impunidad” y a la “multirreincidencia”. Aliança Catalana maneja un discurso similar en delitos, ocupaciones e inmigración ilegal, pero con un marcado énfasis identitario e islamófobo, presentando la inmigración —especialmente musulmana— como “amenaza cultural”.

Ambos partidos coinciden en denunciar: ocupaciones de viviendas, falta de expulsiones efectivas, multirreincidencia y el “fracaso” de la legislación actual frente a la delincuencia.

Pero Aliança Catalana busca diferenciarse introduciendo un componente más duro y menos institucional: no solo reclama expulsiones, sino que las vincula a la defensa de una identidad catalana “en peligro” y a la presencia del Islam como supuesta amenaza. Además, su estrategia consiste en deslegitimar al Partido Popular acusándolo de haber tolerado durante años un marco legal “blando”.

Esta táctica es clave: durante años, Albiol ha monopolizado el discurso de orden y expulsiones en Cataluña. Pero el ascenso de Aliança Catalana introduce competencia por la derecha dura, especialmente en barrios con malestar por seguridad y convivencia. Sin embargo, el principal competidor de Aliança no es el Partido Popular, pues la única voz dura contra la delineucencia y la inmigración que tiene es Albiol, sino Vox, quien desde 2018 consiguió romper todos los tabúes y situar en el debate público el tema de la inmigración ilegal, la delincuencia y el islamismo radical.