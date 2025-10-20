Aparece una ballena de más de 10 metros en una playa de Pals, en Girona

El pasado sábado 18 de octubre los vecinos de Pals, un municipio costero de Pals, en Girona, encontraron un animal que inusualmente recorre sus playas.

Concretamente, uan ballena de unos diez metros de longitud apareció muerta por la noche en una playa de Pals. El animal tenía varias heridas por el cuerpo, y fue retirada al mediodía siguiente con la ayuda de una excavadora.

Según la asociación "Salvem la platja de Pals", la sobrepesca en la zona, el tránsito marino y la contaminación podrían ser las principales causas de muerte de las ballenas. En este sentido, pidieron en las redes sociales que se amplíe el perímetro del área marítima del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes y el Baix Ter para salvaguardar el paso de las ballenas.