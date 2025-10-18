Aprobada la regulación de vivienda de uso turístico en Calella (Barcelona)

La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona ha aprobado la modificación puntual del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de Callella (Barcelona), en el que se incluye y se regula el uso de vivienda turística.

El objetivo es dar una respuesta, desde el urbanismo, al equilibrio entre el uso de la residencia habitual y el uso turístico de viviendas en la localidad, informa el Departament de Teritorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en un comunicado este sábado.

La propuesta, promovida y tramitada por el Ayuntamiento de Calella, plantea que las viviendas de uso turístico sean compatibles con las viviendas residenciales dentro del ámbito del POUM, pero se establece un máximo de 10 viviendas turísticas por cada 100 habitantes.

Además, estas viviendas estarán sujetas a una licencia urbanística previa, con limitación temporal del título de cinco años.

Actualmente hay 529 viviendas de uso turístico en Calella, para una población de 20.207 habitantes, por lo que no es considerada una localidad en riesgo de romper el ámbito urbano, según el Departament.