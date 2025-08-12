Un argentino aprende el catalán y recibe críticas por decir mal las palabras: "No fueron los catalanes, fueron otros"

Algo muy habitual es que los extranjeros que viajen a Cataluña es que se animen a aprender unas cuantas expresiones del catalán. No obstante, esto puede suponer que cometan errores de algún tipo, sobre todo en la pronunciación o que recurran a frases cuando en realidad no toca. Estos fallos, en la actualidad, también pueden ser compartidos en las redes sociales, con el objetivo de reflejar las experiencias de cada para hacer testigos a todos los usuarios que estén navegando por estas plataformas. Un ejemplo de todo esto ha sido el de un latinoamericano al que le han criticado por no hablar bien esta lengua.

Este tema gira en torno a Román Socias, conocido en redes como 'Romancito' o @romansocias, un joven influencer argentino que tiene como objetivo recorrerse todas las provincias de España. Se dedica a compartir contenidos sobre viajes por España y todo lo relativo a aspectos turísticos, culturales, o sociales, donde pueden entran reflexiones personales o temas de identidad o del idioma, del cual ha subido un video centrando el foco en el catalán.

"Mucha gente me criticó horrorosamente por pronunciar mal palabras en catalán"

Durante el inicio de la publicación ha asegurado que habla, tan solo, "un par de palabras" de la lengua cooficial de Cataluña. Sin embargo, esto parece haber sido un problema para él, ya que lanza a la audiencia la siguiente pregunta: "¿Cuál es el problema de eso?", para posteriormente anunciar cómo ha sido su experiencia siendo un turista más por todo el territorio catalán.

"Estuve visitando provincias de Cataluña y dije palabras en catalán", explica a la vez que ejemplifica vocablos como "Girona, Lleida o si us plau". Román es una persona a la que le encanta aprender cosas nuevas, y el tema de los idiomas no iba a ser menos. No obstante, revela que "aquí es donde viene el problema. Mucha gente me criticó horrorosamente por pronunciar mal algunas palabras".

"Los catalanes amaron que intentara hablar catalán"

Explica que los errores que comete por no decir el fonema exacto no son bien recibidos por los españoles. Eso sí, "no fueron los catalanes los que me criticaron. Amaron que yo intentara hablar catalán", justifica. No apunta exactamente a quiénes le juzgaron por no emplear correctamente esta lengua, ya que detalla que unas personas le dijeron lo siguiente: "Si vas a hablar catalán, lo tienes que hacer perfecto. Si no, di Gerona".

Todo esto es algo que ha dejado perplejo a esta argentino, ya que no se explica "cuál es el problema de que un extranjero venga a visitar provincias de Cataluña y quiera hablar un poco de catalán". Apunta a aquellos que le juzgaron no deben ir con "el discurso de que lo tengo que hablar perfecto, ya que eso es solo una excusa para decir que no lo hable".

"Dejen a la gente aprender los idiomas que quiera"

Además, se reitera en la idea de que los catalanes fueron mucho más respetuosos, ya que "realmente no les importó y me corrigieron con mucho amor". Su objetivo es aprender la mayor cantidad de idiomas posibles, por lo que "si yo quiero decir cuatro palabras en catalán porque a la gente de aquí le gusta y porque así a mí se me abre el cerebro, lo voy a hacer", asegura mientras suma que también es muy posible que se equivoque con algunas palabras.

Pidiendo más respeto por él y por las personas que están pasando por lo mismo, exige que no les utilicen para destilar ese odio y que "dejen a la gente aprender los idiomas que quiera". Si viaja a Galicia aprenderá gallego y si viaja al País Vasco también aprenderá vasco, afirma. Por último, lanza un mensaje de reflexión para todos, donde apunta a que "es bonito aprender. Dejen vivir a la gente y déjenla ser feliz".