Un argentino pone a prueba si la Sagrada Familia es tan impresionante como dicen: "¿Es lo más bonito de Barcelona?"

Son muchos los influencers que proponen a sus seguidores realizar debates en el apartado de los comentarios de sus publicaciones. Uno de los temas sobre los que más se incitan a este tipo de conversaciones es cuando se habla del turismo, y un ejemplo de ello ha sido el de un creador latinoamericano que ha viajado a Barcelona.

Este ha sido el reto que ha propuesto Román, también conocido como @romansocias o 'Romancito' en TikTok, un joven influencer de origen argentino que comparte contenidos relacionados con viajes por España, así como sus culturas, lugares más destacados y las experiencias personales que le ha brindado vivir en nuestro país. Cabe destacar que tiene un desafío personal, el cual es recorrerse las 50 provincias de todo el territorio español; lleva 33 de 52 (cuenta con Ceuta y Melilla) y actualmente está en Albacete.

"¿Es realmente la Sagrada Familia tan impresionante?"

En el momento en el que estuvo por Barcelona, este influencer decidió hacer una publicación sobre el edificio más emblemático de toda la ciudad, la Sagrada Familia. Es cierto que él ya tiene una opinión totalmente consagrada sobre lo que le parece este monumento turístico, pero también ha querido saber cuáles son los veredictos de aquellos que le siguen en sus redes sociales.

"¿Es realmente la Sagrada Familia tan impresionante?", comienza 'Romancito' a la vez que pone en contexto a todos sus seguidores. "Estoy en Barcelona, en el lugar más icónico, y voy a dejar que ustedes mismos lo juzguen", anuncia. Para aquellos que jamás hayan visto esta obra maestra de Gaudí, comienza a ofrecer planos de la misma y a describirla. "Esta de aquí se llama la Fachada de la Pasión, si no me equivoco, y es el lado de la iglesia que simula la pasión de Cristo, de cuando le mataron", detalla.

Tras ello, ofrece una imagen decómo se ve la Sagrada Familiaen general mientras declara lo siguiente: "Miren el tamaño de la iglesia. O sea, esto es muy grande". En la misma fachada que ha sido anunciada ahora hay construidos unos huesos que sostienen el frontón, los cuales fueron diseñados por Gaudí y esculpidos por Josep Maria Subirachs. Pasando a hablar de otra cosa, este creador argentino presenta una curiosidad, seguramente muy evidente para muchos.

"Cuando entré, me acuerdo que era impresionante"

"Una vez que esté terminada, se supone que va a ser la iglesia católica más grande del mundo", explica a la vez que añade que es el segundo edificio católico más visitado del planeta, solo por detrás de la del Vaticano. En cuanto a su método de construcción, el cual comenzó en 1882, avanza en base "al dinero de las entradas y los donativos" que hagan las personas. Además, el precio por acceder al interior variará en función de la edad, ya que "para los menores de 30 valen 24 euros", revela. Todo esto lo explica a la vez que enfoca a la crucifixión de Cristo.

'Romancito' accedió al interior en su momento, y se llevó una experiencia de lo más satisfactoria. "Cuando entré, me acuerdo que era impresionante. Las columnas parecen como si fuera un bosque", especifica. No ofrece ningún detalle más de lo que alberga en sus profundidades y pasa a explicar la que es, para él, la mejor fachada de toda la Sagrada Familia. "Esta es mi favorita. Este lado es mucho más cargado y más feliz, mucho más alegre. Esto es porque es la del Nacimiento de Cristo", argumenta.

"Yo soy de Barcelona y me parece entre hortera y maravillosa"

Para secundar sus palabras, ofrece un plano al completo de todo este lado del monumento eclesiástico, el cual está "supercargado de flores y de cosas". Otro dato curioso que manifiesta es el que tuvo que ver con la muerte de Antonio Gaudí. "Murió atropellado por un tren. Teóricamente, iba vestido con ropas desaliñadas, lo que provocó que lo tomaran por un vagabundo. Por lo tanto, no le atendieron muy rápido y esto provocó su muerte", dice. Tras estas declaraciones, anima a su público a escribir en comentarios "¿Qué opinan de la Sagrada Familia? ¿Es lo más lindo de Barcelona?".

La opinión de Román parece evidente ya que, en la biografía de esta publicación, redactó lo siguiente: "Para mí (y para muchísimas personas) es uno de los edificios más impresionantes y bellos que he visto en la vida". La realidad ha sido que ha habido un gran número de comentarios entre todos los usuarios, por lo que a continuación se va a presentar un listado con los mensajes más destacados: