Arrels inicia el recuento de personas que viven en la calle en Barcelona con más de 500 voluntarios

Arrels Fundació inició anoche su campaña de recuento de las personas que duermen en las calles de Barcelona, en la que participan más de 500 voluntarios, que recorrerán la ciudad con el objetivo de "dimensionar esta problemática" en la capital catalana.

Lo explicó ayer la presidenta de Arrels, Beatriz Fernández, en declaraciones a los medios antes de iniciar el recuento a las 22 horas de este miércoles, donde señaló que otro de los objetivos de la iniciativa es "contar con la implicación de la ciudadanía".

Los más de 500 voluntarios recorrieron las calles de la ciudad hasta las 2 de la madrugada, guiados por mapas realizados por la propia fundación para segmentar los barrios y recorrerla "de forma exhaustiva". "Les pedimos que sean muy rigurosos a la hora de recorrer las calles y que se fijen en espacios o lugares donde una persona podría sentirse más resguardada y podría pernoctar", explicó Fernández.

De este modo, el objetivo de la campaña es realizar una "fotografía" del sinhogarismo en Barcelona, averiguando si las personas que duermen en la calle están solas, acompañadas o tienen animales de compañía, respetando lo máximo posible su espacio.

Fernández señaló que, una vez realizado el recuento, la fundación podrá disponer de un "dato actualizado" de las personas que duermen en las calles de la capital catalana, ya que sin ella ve difícil plantear una estrategia o dimensionar los recursos necesarios para hacer frente a la problemática.

También apuntó que la política de desalojo del Ayuntamiento de Barcelona ha provocado que las personas busquen "zonas más escondidas donde no sean visibles para la administración".