Así cayó ayer en Barcelona el capo de la mafia italiana: líder de un clan de narcotráfico buscado en toda Europa

La Guardia Civil ha detenido en Barcelona al líder de un clan de la mafia italiana, considerado uno de los fugitivos más peligrosos de Europa. El arrestado llevaba prófugo desde 2023 y estaba incluido en la lista de los delincuentes más buscados, con una orden europea de detención y entrega (OEDE) vigente desde diciembre pasado.

Un fugitivo peligroso italiano

El detenido está acusado de encabezar una organización criminal asentada en el centro de Italia y dedicada al narcotráfico a gran escala, además de delitos de extorsión, tráfico de armas y explosivos. Su perfil lo situaba entre los criminales más buscados por las autoridades italianas, que llevaban meses colaborando con la Guardia Civil para seguirle la pista.

Tras una larga investigación, se comprobó que el capo había residido en la provincia de Alicante con una identidad falsa. Los agentes confirmaron también que realizaba visitas frecuentes a Barcelona, donde mantenía rutinas de carácter personal que acabaron resultando clave para su arresto.

Operativo conjunto con Italia

La detención se produjo gracias a la estrecha cooperación entre la Guardia Civil y los Carabinieri de Italia. Durante el operativo, los agentes localizaron al fugitivo en la capital catalana y procedieron a su captura. En el momento del arresto, se le incautaron varias documentaciones falsas, abundante dinero en efectivo, joyas, relojes de lujo y diferentes dispositivos de telefonía que le servían para comunicarse tanto en España como en Italia.

El detenido ya ha pasado a disposición del Juzgado Central de Instrucción en funciones de guardia, que deberá decidir sobre su entrega a las autoridades italianas.

El crimen organizado en Europa

Este caso supone un golpe importante al crimen organizado en el continente. La captura de un líder mafioso de este nivel en Barcelona demuestra la capacidad de los cuerpos de seguridad españoles para coordinarse con sus homólogos europeos y frenar las actividades de la mafia italiana fuera de sus fronteras.

Las autoridades recuerdan que el narcotráfico continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos de estas organizaciones, con redes que operan en distintos países y que emplean identidades falsas para ocultar a sus cabecillas.