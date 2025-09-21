Así está afectando la tormenta en Barcelona al Aeropuerto del Prat

Las fuertes lluvias que están afectando a gran parte de Cataluña y durante esta tarde también en Barcelona han alterado la operatividad del Aeropuerto del Prat.

Además, el ciberataque del sábado en otros aeropuertos europeos han agravado la situación en el aeropuerto de Barcelona, que desde mediodía registra varios retrasos y cancelaciones.

Según fuentes de Aena, a consecuencia de la meteorología adversa los controladores aéreos pueden espaciar los vuelos.

La compañía, en un mensaje de X recogido por Europa Press, ha alertado de meteorología adversa en los aeropuertos de Barcelona, Palma y Menorca, por lo que ha recomendado consultar el estado de los vuelos con la línea aérea correspondiente.