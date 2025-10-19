Así es la reforma del Código Ético de los Comuns que permite a Ada Colau presentarse a las municipales en 2027

Barcelona en Comú ha aprobado este sábado la reforma de su Código Ético, una actualización que, en la práctica, abre la puerta al regreso de Ada Colau a la política municipal. El plenario de la formación dio luz verde al nuevo texto con un 82 % de los votos a favor, introduciendo dos cambios clave: la ampliación del tiempo máximo que un cargo puede permanecer en sus funciones, de ocho a doce años, y la revisión del sistema de remuneraciones para hacerlo “más flexible y actualizado”.

El antiguo Código Ético, vigente desde 2014, establecía una limitación de dos mandatos consecutivos, equivalentes a ocho años, con posibilidad de una prórroga excepcional aprobada por el plenario. Gracias a esa excepción, tanto Colau como Janet Sanz pudieron prolongar su trayectoria institucional más allá de lo previsto inicialmente.

Con la nueva normativa, el límite pasa a ser de doce años ininterrumpidos y se elimina el sistema de excepciones. Este cambio permitiría a la exalcaldesa, que ha pasado casi una década en el Ayuntamiento (ocho años como alcaldesa y uno en la oposición), volver a presentarse en 2027 y completar así el nuevo máximo establecido.

Un partido sin relevo claro

La reforma llega en un momento de vacío de liderazgo interno tras la salida de Colau y Janet Sanz de la primera línea política. El propio plenario reconoció la necesidad de “reforzar la cohesión” de la organización, que aún busca un perfil capaz de mantener la proyección electoral de la exalcaldesa.

En este contexto, voces como las del comunicador Bob Pop o el exconcejal y actual diputado Gerardo Pisarello han sonado como posibles relevos, aunque sin confirmación oficial. Sin embargo, el consenso general dentro de los Comuns es que la figura de Colau sigue siendo la más fuerte de cara a futuras elecciones municipales.

Cambios en las retribuciones y nuevas protecciones legales

Otro de los aspectos destacados del nuevo Código Ético afecta a las remuneraciones. El texto anterior fijaba un tope de 2.200 euros netos mensuales para los cargos públicos, mientras que el nuevo modelo abandona la cifra fija y vincula los salarios a parámetros actualizables en función del contexto económico y social.

Además, el documento introduce mecanismos de protección frente al lawfare y la desinformación, después de lo que el partido considera “ataques orquestados por lobbies y poderes económicos” contra sus representantes. En su comunicado, los Comuns recuerdan que Ada Colau afrontó una veintena de querellas judiciales durante su etapa al frente del Ayuntamiento, todas ellas archivadas.

Colau reaparece y refuerza su perfil internacional

El plenario contó con la presencia de Ada Colau, recién llegada de la Global Sumud Flotilla, donde participó en apoyo a la causa palestina. Durante su intervención, la exalcaldesa afirmó que “Palestina es la causa de la humanidad” y calificó de “pseudo alto al fuego” los acuerdos impulsados por el expresidente estadounidense Donald Trump.

Su regreso a la escena pública, sumado a la crisis que atraviesa Sumar, la coalición de ámbito estatal a la que pertenecen los Comuns, ha reavivado las especulaciones sobre una posible vuelta de Colau a la primera línea, tanto en Barcelona como a nivel nacional.

Por ahora, la decisión final está en sus manos. Pero la reforma del Código Ético, que borra el principal obstáculo que impedía su candidatura, parece haber despejado el terreno para una eventual cuarta tentativa de Ada Colau por recuperar la alcaldía de Barcelona.