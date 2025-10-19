Así será la nueva fase de las obras que transformarán el paseo de Vall d’Hebron en Barcelona y sus afectaciones

Una nueva fase de las obras de cobertura de la Ronda de Daltcomienza este lunes en el lateral mar, entre la avenida de Vallcarca y el Instituto Vall d’Hebron. Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, los trabajos se centrarán en la construcción de las zonas de emergencia de este sector y comportarán cambios significativos en la movilidad del barrio de la Teixonera.

Las actuaciones supondrán la ocupación del lateral del paseo del Vall d’Hebron y la reducción de carriles entre las avenidas de Vallcarca y Jordà, donde solo quedará uno disponible. También se cortará la rotonda de la confluencia con la calle Arenys, lo que impedirá el cambio de sentido en este punto. La previsión municipal es que las obras de esta fase estén terminadas en la primavera de 2026.

El proyecto incluye la ejecución de los recintos de las salidas de emergencia, con trabajos iniciales de cimentación y estructura para proceder después a la excavación del terreno. Junto a la salida próxima a la calle Arenys se construirá además la sala técnica del futuro túnel, a la que se accederá mediante un edículo que se levantará en superficie.

Cambios en el tráfico y en las líneas de autobús

Para facilitar la circulación interna en el barrio, la calle Plutó cambiará de sentido entre la calle Arenys y la plaza de Isop. Los vehículos que lleguen al paseo del Vall d’Hebron desde Arenys solo podrán girar hacia el lateral en sentido Llobregat del lado mar, para incorporarse después al paseo en sentido Besòs por la calle Veciana. El acceso directo en sentido Llobregat desde Arenys quedará cerrado.

Las líneas de autobús 19, 119 y H2también se verán afectadas por las obras. El consistorio reubicará y reagrupará las paradas en el lateral mar del paseo del Vall d’Hebron, habilitando un segundo carril de circulación pasado Arenys para facilitar la parada de los vehículos.

La cobertura del tramo entre Vallcarca y el IES Vall d’Hebron dará continuidad al segmento ya ejecutado entre el Mercado del Vall d’Hebron y el instituto, con 340 metros adicionales de cubierta que se sumarán a los 200 existentes. La nueva superficie generará un espacio ciudadano y verde para los vecinos de Sant Genís dels Agudells y la Teixonera. Las obras de estructura suponen una inversión de unos 12 millones de euros, a los que se añadirán 20 millones más en instalaciones y acabados, cuya finalización está prevista para el verano de 2027.