Aumenta la presencia de Bomberos en Collserola, Barcelona, ante el riesgo de incendios

España vive una de las peores olas de incendios forestales de los últimos años, con más de 57.000 hectáreas arrasadas en apenas unos días, según datos del sistema europeo Copernicus. Cataluña también se encuentra en alerta máxima, y ya ha vivido dos incendios muy graves y con víctimas mortales este mismo verano.

Por ello, cualquier precaución es necesaria y en este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido aumentar la presencia de Bombreros en Collserola, la montaña de Barcelona. Según ha informado el director de los Bomberos de Barcelona, Sebastià Massagué, se han producido hasta cinco pequeños incendios esta última semana, uno cada día. En este mismo sentido, el alcalde accidental, Albert Batlle, ha recomendado extremar la precaución para "protegernos a nosotros y a nuestro entorno".

Un problema "mayúsculo"

El jefe del Grup d'Actuacions Forestals (Graf) de los Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, aseguró este mismo mes de que un eventual incendio en la sierra de Collserola podría provocar un problema de protección civil "mayúsculo".

"La inconsciencia como país es mayúscula cuando en medio de la mayor conurbación urbana permites que exista una posibilidad pequeña de tener uno de los grandes incendios del país, que afectaría a muchísima población", dijo en una entrevista en el Ara.

Tachó Collserola de "mancha forestal en medio de la gran conurbación urbana" de Cataluña y aseguró que allí ya se está llevando a cabo la prevención de incendios, unos trabajos que durarán, a su juicio, décadas.

8 comarcas en peligro muy alto

Ocho comarcas catalanas tienen peligro muy alto de incendio este viernes: Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Ebre, Baix Camp (Tarragona), Noguera, Segrià y Garrigues (Lleida).

El nivel 3 del plan Alfa por peligro muy alto afecta a 68 municipios de estas comarcas, informa Agents Rurals de la Generalitat en un comunicado.

Agents Rurals pide mucha precaución en el medio natural y recuerda que está totalmente prohibido hacer fuego a menos de 500 metros de terreno forestal.