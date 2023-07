Las ayudas de la Generalitat de Cataluña solo a los inmigrantes extranjeros para vivir en micropueblos: casa, luz, agua y sueldo de 22.000 euros anuales,

La Asociación de Micropueblos de Cataluña lleva a cabo ‘Oportunidad500′, un proyecto pionero que busca dar acogida a inmigrantes en el conjunto del territorio catalán, especialmente en el mundo rural y en los pueblos muy pequeños. La iniciativa, que se lleva celebrando desde 2022, tiene una duración de un año, con previsión de terminar el 30 de septiembre de 2023. El proyecto, que cuenta con el impulso del departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Cataluña y el Servicio Público de Empleo de Cataluña, permite a la Asociación de Micropueblos posicionarse en la acogida de inmigrantes migradas y refugiadas. De esta manera, los beneficiados pueden estar este tiempo sin pagar impuestos, con un sueldo de 22.000 euros, casa, luz y agua. “Oportunidad 500″e basa en dar trabajo y vivienda durante 12 meses a refugiados e inmigrantes con papeles en pequeñas poblaciones catalanas, pero la población autóctona no puede acceder a estas ayudas. . El Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) paga 19.434 euros brutos anuales a cada trabajador, mientras que cada ayuntamiento inscrito en la iniciativa les proporciona un techo. Además, los propios ayuntamientos son los que se encargarán de buscar una salida laboral a los beneficiarios al finalizar los 12 meses de programa. El proyecto se encuentra en una fase de prueba piloto hasta el próximo octubre y la intención de los implicados es que acabe extendiéndose municipios de menos de 1.000 habitantes. Más allá del sueldo y la vivienda, 5 técnicos del SOC también se encargan de acompañar y orientar a los inmigrantes que se acogen a ella. La polémica estalló cuando Miquel Montarmat expuso su caso en las redes sociales. Este ciudadano preguntó a la Asociación de Micropueblos si podía acogerse a la iniciativa o sólo estaba destinada a inmigrantes. El gabinete de prensa de esta entidad le confirmó que “el proyecto de repoblación está dirigido sólo a familias migradas”. “Resumiendo: yo no puedo acceder a la convocatoria por razones étnicas y de nacionalidad. ¿Eso no es racismo?”, se quejaba el propio Miquel Montarmat en su cuenta personal de Twitter. “Hay muchos jóvenes catalanes que estaríamos encantados de repoblar a la Cataluña despoblada. ¿Por qué no se nos ayuda a nosotros?”, se quejaba también Anthony Sánchez.