Municipal
El Ayuntamiento de Barcelona activa la alerta por fuertes vientos y da consejos de prevención
Se mantienen cerrados todos los parques municipales
El Ayuntamiento de Barcelona ha informado esta mañana que ha activado, mediante Protección Civil municipal, el Plan de Actuación Municipal por fuertes vientos en la ciudad "en fase de alerta". Por ello, mantendrá los parques y jardines municipales cerrados.
Protecció Civil recomienda informarse de las condiciones meteorológicas "ante la previsión de fuertes rachas de viento en la ciudad", y atender a las indicaciones que se den por los medios de comunicación. Además, se dan una serie de consejos a tener en cuenta:
- En casa: "cerrar y asegurar puertas y ventanas, bajar persianas y recoger los toldos. Retirar los testos y objetos de ventanas y balcones que puedan caer en la calle y provocar un accidente, así como revisar los elementos fijos (antenas, aparatos de aire acondicionado, claraboyas, etc.)".
- También tener en cuenta los vehículos aparcados en la calle, "ya que el viento puede tumbar las motos u otro mobiliario urbano".
- En la calle: es conveniente alejarse de las "cornisas, muros y árboles que se puedan desprender" y tomar precauciones ante edificaciones en construcción o mal estado.
✕
Accede a tu cuenta para comentar