El Ayuntamiento de Barcelona activa la alerta por fuertes vientos y da consejos de prevención

El Ayuntamiento de Barcelona ha informado esta mañana que ha activado, mediante Protección Civil municipal, el Plan de Actuación Municipal por fuertes vientos en la ciudad "en fase de alerta". Por ello, mantendrá los parques y jardines municipales cerrados.

Protecció Civil recomienda informarse de las condiciones meteorológicas "ante la previsión de fuertes rachas de viento en la ciudad", y atender a las indicaciones que se den por los medios de comunicación. Además, se dan una serie de consejos a tener en cuenta: