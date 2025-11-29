Barcelona activa la Operación Navidad con refuerzos policiales, de transporte público y limpieza

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado el despliegue de la Operación Navidad, vigente del 1 de diciembre al 19 de enero, que presentará refuerzos de la Guardia Urbana, el transporte público y los servicios de limpieza, entre otros.

En materia de seguridad, se aumentará la presencia de agentes en la vía pública en las zonas con mayor afluencia para garantizar las funciones de proximidad y prevención, en estrecha colaboración con el cuerpo de Mossos d'Esquadra.

Su objetivo será prevenir delitos y agilizando su respuesta en caso de incidentes, garantizar la protección de las personas y bienes, corregir actitudes incívicas y auxiliar a la ciudadanía en situaciones de emergencia o necesidad.

Movilidad

Respecto a la movilidad, se prestará especial atención al tráfico dado el aumento de afluencia de vehículos, tanto informando de cortes como realizando controles preventivos en puntos estratégicos, especialmente en los días festivos.

También se procurará la fluidez del tráfico en calles principales y entornos comerciales, donde estará prohibido realizar obras en la vía pública del 6 de diciembre al 6 de enero, y se hará un seguimiento en tiempo real de los aparcamientos.

Asimismo, el consistorio ha pedido desplazarse a pie a las zonas céntricas de la ciudad, así como mediante el transporte público, que presentará refuerzos tanto en el caso de la red municipal de autobuses como del Metro, la opción más recomendada.

Metro

En este último caso, el 6, 7, 8, 14, 21, 28 de diciembre y 4 de enero, así como este último fin de semana de noviembre y todos los sábados de diciembre y el 3 de enero, habrá hasta un 7,4% más de trenes en servicio, especialmente de 17 a 21 horas, en las líneas convencionales, sobre todo la L1, L2 y L3.

Respecto a los horarios, el Metro seguirá circulando ininterrumpidamente durante la noche todos los sábados, además del miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero; el domingo 7 de diciembre, por ser víspera de festivo, habrá servicio hasta las 2 de la madrugada, y el lunes 8 tendrá horario de festivo, por lo que habrá servicio hasta medianoche.

Sin embargo, el Ayuntamiento ha recordado que el miércoles 24 de diciembre --Nochebuena-- el servicio de metro finalizará, como es habitual en esta fecha, a las 23 horas, mientras que el día de Navidad y San Esteban el Metro funcionará de 5 a 2 de la madrugada.

Limpieza

A partir del 6 de diciembre, se activará el refuerzo del servicio de limpieza y recogida de residuos y comercial en las zonas con más actividad durante las fiestas, en el que participarán un total de 132 operarios, 70 vehículos de limpieza, hasta el 7 de enero.

También están previstos 2 dispositivos específicos, tanto para Fin de Año como para las cabalgatas de Papá Noel y Reyes: en el primer caso, se reforzará el servicio con 121 operarios y 55 vehículos, especialmente en Ciutat Vella, plaza Catalunya, la Rambla, el Eixample, la avenida Maria Cristina y el muelle de Marina.

En cuanto a las diferentes cabalgatas, el dispositivo contará con 230 personas y 87 vehículos y, como cada año, a partir del 7 de enero y hasta el día 17 se habilitarán los puntos de recogida de abetos de Navidad.