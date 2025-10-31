Municipal
Barcelona bate el récord de paradas de castañas: aquí están todos los puestos de la ciudad, barrio por barrio
Con la llegada del frío empieza la época de 'la castanyada'
Llegado el final de octubre empieza la época de las castañas. La tradición de la 'castanyada' en Cataluña viene de muy lejos, con orígenes pagano-agrícolas. Luego se añadió el personaje de la 'castanyera', una mujer mayor que vendía castañas asadas envueltas en papel de diario en las calles, cuando empezaba el frío. Además, también se celebra esta festividad comiendo panellets, boniatos o fruta confitada.
Para seguir con la tradición, el Ayuntamiento de Barcelona anunció ayer la concesión, hasta el 31 de octubre, un total de 65 licencias para instalar paradas de castañas y moniatos en la ciudad, cifra que supone un récord histórico.
Estas son, barrio por barrio, todas las paradas autorizadas:
Ciutat Vella
- Passeig de Joan de Borbó Comte de Barcelona, 1
- Plaça de Catalunya, 21
- Plaça de Catalunya, 17
- Ronda de Sant Pau, 76
Eixample
- Gran Via de les Corts Catalanes, 522
- Rambla de Catalunya, 102
Sants-Montjuïc
- Carrer de la Diputació, 1
- Plaça de Sants, 1
- Carrer de Vila i Vilà, 101
- Rambla del Brasil, 1
- Plaça del Centre, 6
- Rambla de Badal, 78
- Carrer de Numància, 1
- Carrer Foneria, 30
Les Corts
- Travessera de les Corts, 210
- Carrer de Déu i Mata, 49
- Avinguda Diagonal, 589
- Avinguda Diagonal, 668
Sarrià-Sant Gervasi
- Plaça de la Bonanova, 9
- Plaça d’Artós, 10
- Via Augusta, 109
- Avinguda de Pau Casals, 2
- Plaça de Joaquim Folguera, 3
- Plaça de Lesseps, 26
- Avinguda Diagonal, 582
- Avinguda Diagonal, 614
Gràcia
- Passeig de Gràcia, 121
- Plaça de Lesseps, 23
- Passeig de Sant Joan, 146
- Carrer de Bailèn, 207
- Carrer de Sant Lluís, 103
Horta-Guinardó
- Carrer del Tajo, 41
- Carrer de Dante Alighieri, 81
Nou Barris
- Passeig de Fabra i Puig, 224
- Passeig de Valldaura, 183
- Passeig de Maragall, 186
- Passeig de Verdum, 55
- Plaça de Francesc Layret, 1
- Passeig de Valldaura, 192
- Passeig de Valldaura, 148
- Via Júlia, 145
- Passeig de Fabra i Puig, 264
Sant Andreu
- Passeig de Maragall, 160
- Carrer del Segre, 1
- Passeig de Fabra i Puig, 116
Sant Martí
- Rambla del Poblenou, 124
- Carrer de Rogent, 41
- Avinguda Diagonal, 211
- Rambla del Poblenou, 60
- Rambla de Guipúscoa, 140
- Carrer dels Enamorats, 156
- Passeig de Pujades, 13
- Passeig de Maragall, 30
- Rambla de Guipúscoa, 100
- Plaça del Mercat, 1
- Carrer de la Marina, 80
- Rambla de Guipúscoa, 29
- Rambla de Prim, 19
- Carrer de Badajoz, 175
- Carrer de Llull, 385
- Carrer del Consell de Cent, 586
- Carrer de la Sèquia Comtal, 19
- Rambla de Prim, 125
- Carrer de Pallars, 218
- Carrer de Pujades 228
