Barcelona probará un asistente conversacional para afectados por el alzhéimer

Barcelona desarrollará una prueba piloto de un asistente conversacional virtual para familias y personas diagnosticadas de alzhéimer en el entorno real de la ciudad, informan fuentes municipales.

Se trata del proyecto Sherpa Alzheimer, de la Fundació Pasqual Maragall y Mindsight Ventures, que ofrece un asistente conversacional 24 horas los 7 días de la semana para resolver situaciones cotidianas, facilitar información clara y conectar con comunidades de apoyo.

En Barcelona también se probarán un urinario con sensores para detectar las infecciones, una red de bancos de prueba reales para adaptar el espacio público a todas las edades, un programa intergeneracional para compartir piso, una plataforma para potenciar el talento de las personas mayores de 55 años, y unas comunidades inmersivas para mejorar el bienestar emocional de los mayores.

Estos son los seis proyectos innovadores ganadores de la sexta convocatoria de 'La ciudad proactiva', la convocatoria anual de subvención pública a la innovación que busca dar respuesta al reto del cambio demográfico y el progresivo envejecimiento de la sociedad, que el Ayuntamiento de Barcelona, ??a través de la Fundación BIT Habitat, ha anunciado este martes.

Los seis proyectos tendrán una duración de 12 meses, que incluirá la fase de desarrollo de la solución y su implantación en forma de prueba piloto en el entorno real de la ciudad. Durante los siguientes seis meses se evaluarán los resultados y el impacto generado.

La convocatoria, trabajada conjuntamente con Barcelona Activa, la Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Personas Mayores del área de Cultura, Educación, Ciclos de Vida, Feminismos y LGTBI, y la dirección de Envejecimiento del IMSS del Ayuntamiento de Barcelona, ??está dotada con 400.000 euros, de los que se destinarán entre 30.000 y 100.000 euros por proyecto, para financiarlos en un máximo del 80 %.