Barcelona reconoce tener más de 5.900 personas empadronadas en un mismo inmueble

El Ayuntamiento de Barcelona ha reconocido esta semana que en un único local municipal, en el distrito periférico de Nou Barris, hay empadronadas hasta 5.900 personas, que naturalmente no viven allí. De hecho, se trata en la mayoría de los casos de personas sin hogar, pues esta práctica -habitual- permite el acceso de los sin techo a servicios municipales y ayudas sociales a pesar de no tener otra acreditación además del padrón. Según denuncia Vox, esta situación también se da, entre "muchos otros lugares", en Sant Cugat del Vallès, donde 493 personas están empadronadas en la sede de los servicios sociales. "Esta situación favorece lo que nosotros llamamos efecto llamada para la inmigración irregular", apuntan desde la formación ultraderechista, quien, a través de una pregunta de la portavoz del partido en el Consejo Plenario de Nou Barris, Yolanda Ferrer, consiguió poner cifra a este "preocupante aumento de residentes de fuera de la Unión Europea en el distrito", que ha aumentado hasta 12.189 en 2023, siendo el más numeroso de Barcelona según la Oficina Municipal de Datos.

Tras la pregunta de Ferrer, que ya ha corrido como la pólvora por las redes sociales, fue la consejera socialista Leonor Fernández quien expuso que en el circuito de ciudad de Nou Barris hay cinco inmuebles con un total de 19 personas empadronadas mientras que un solo inmueble registra un total de 5.900 personas. Esta compleja situación, de la que es plenamente consciente el consistorio, ya fue abordada el pasado mes de mayo, pues el Ayuntamiento envió una carta a varias entidades sociales advirtiéndolas de que no podían empadronar a personas sin hogar en sus sedes, ya que estas personas no residen realmente allí. El consistorio indicó que daría de baja a los inscritos en direcciones que no correspondan a una vivienda o a una instalación residencial, una medida que afectaría a unas 1.700 personas, pero como se constató en el pleno de Nou Barris la situación sigue "estando ahí". "El Ayuntamiento no solo es permisivo con estas prácticas, sino que es cómplice, pues también hay personas sin domicilio fijo empadronadas en inmuebles de Servicios Sociales", explican en Vox.