Barcelona será la Capital europea de la Navidad en 2026

Concretamente, en la categoría de ciudad de más de 100.000 habitantes

La organización sin ánimo de lucro European Capital of Christmas (auspiciada por la UE) ha elegido a Barcelona como capital europea de la Navidad en 2026 en la categoría de ciudad de más de 100.000 habitantes.

La elección pretende "poner en valor el modelo de celebración de la Navidad" en la ciudad, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este martes.

El premio reconoce los proyectos de Navidad que promueven los valores de la cultura europea y el jurado valora que "el paisaje navideño de Barcelona se enriquece con siglos de historia, arte y tradiciones donde convergen las tradiciones locales más arraigadas con una identidad profundamente multicultural".

Otras ciudades y pueblos

En la categoría de ciudades de menos de 100.000 habitantes el premio ha sido para Wels (Austria), mientras que en la de pueblos de menos de 10.000 habitantes ha recaído en Kirkop (Malta).

Barcelona recogerá el galardón el 13 de diciembre en Vilnius (Lituania) durante la ceremonia de reconocimiento a las ciudades galardonadas, y desde entonces deberá trabajar en un programa de actividades sobre la capitalidad y con implicación ciudadana.

