Barcelona sortea 234 viviendas públicas en una de las mayores promociones de la ciudad

El Ayuntamiento de Barcelona sorteará el lunes 234 viviendas públicas de la Illa Acer, en el barrio de la Marina del Prat Vermell, en una de las mayores promociones de pisos de protección oficial de la ciudad. Según ha informado este sábado el Ayuntamiento de Barcelona, el acto se celebrará ante notario el lunes al mediodía, lo que será uno de los últimos pasos para que esta promoción albergue a las más de 800 personas que vivirán allí.

La promoción Illa Acer, situada en el barrio de la Marina del Prat Vermell del distrito de Sants-Montjuïc, es una de las más grandes de la ciudad, junto con Illa Glòries.

Dispone de 234 viviendas distribuidas en dos bloques residenciales y cinco escaleras. Del total de viviendas, 172 se adjudicarán en régimen de alquiler asequible y 62 en régimen de derecho de superficie, garantizando así que el suelo siga siendo de titularidad pública.

La previsión es que Illa Acer reciba a sus primeros vecinos a partir del primer trimestre del próximo año.

El gobierno municipal de Jaume Collboni se ha propuesto durante este mandato entregar 3.000 llaves -más de 1.500 ya se han completado-, tener en obras 5.000 viviendas y dejar el suelo preparado para la futura construcción de 10.000 más, según el Ayuntamiento.