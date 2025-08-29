Sucesos
Vecinos de Badalona propinan una brutal paliza a ladrón inmediatamente después de que asaltase a una joven a punta de navaja
Una decena de residentes interceptó y golpeó al atacante tras robar con una navaja a una joven en la Avenida de América, reteniéndolo hasta la llegada de los Mossos d'Esquadra
Vecinos del barrio de Llefià en Badalona protagonizaron un acto de justicia vecinal este miércoles alrededor de las 23:30 horas, al interceptar y golpear a un ladrón que momentos antes había robado a una joven a punta de navaja. Según informa TOT Badalona, los hechos ocurrieron en la Avenida de América, cuando el individuo de origen magrebí sustrajo el teléfono móvil a la víctima justo al salir ella de la estación de metro de Llefià, utilizando un arma blanca para amenazarla durante el asalto.
Testigos presenciales del incidente alertaron inmediatamente a residentes de la zona, quienes acudieron rápidamente al lugar de los hechos. Una decena de vecinos logró reducir al delincuente e impedir su huida, propinándole una considerable paliza como respuesta al violento robo cometido momentos antes.
Intervención policial posterior
Los Mossos d'Esquadra llegaron al lugar tras ser alertados de los sucesos y procedieron a detener al presunto ladrón. El agresor presentaba evidentes signos de la golpiza recibida por parte de los residentes, aunque las autoridades no han precisado el estado exacto de sus heridas.
