Vecinos de Badalona propinan una brutal paliza a ladrón inmediatamente después de que asaltase a una joven a punta de navaja

Vecinos del barrio de Llefià en Badalona protagonizaron un acto de justicia vecinal este miércoles alrededor de las 23:30 horas, al interceptar y golpear a un ladrón que momentos antes había robado a una joven a punta de navaja. Según informa TOT Badalona, los hechos ocurrieron en la Avenida de América, cuando el individuo de origen magrebí sustrajo el teléfono móvil a la víctima justo al salir ella de la estación de metro de Llefià, utilizando un arma blanca para amenazarla durante el asalto.

Testigos presenciales del incidente alertaron inmediatamente a residentes de la zona, quienes acudieron rápidamente al lugar de los hechos. Una decena de vecinos logró reducir al delincuente e impedir su huida, propinándole una considerable paliza como respuesta al violento robo cometido momentos antes.

Intervención policial posterior

Los Mossos d'Esquadra llegaron al lugar tras ser alertados de los sucesos y procedieron a detener al presunto ladrón. El agresor presentaba evidentes signos de la golpiza recibida por parte de los residentes, aunque las autoridades no han precisado el estado exacto de sus heridas.