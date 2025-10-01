El barco de Ada Colau, interceptado por el ejército israelí

El ejército israelí ha interceptado el barco en el que viajaba la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la ruta de la Global Flotilla hacia Gaza.

“Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido igualmente”, dice Colau en un vídeo subido a su cuenta de Instagram esta noche.

La exalcaldesa pide en el mismo vídeo que interactuar y compartir el post.

El abogado de la flotilla, Jaume Asens, aseguró en declaraciones a la Sexta que lo más probable es que los integrantes de esta flotilla “irán a la prisión de los servicios de inmigración”. “Dependiendo de la presión, la deportación puede ser lenta o rápida”, comentó.

“Es un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad”, dijo, por lo que se planteará una querella ante la Audiencia Nacional, además de pedir que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez pida la libertad de “ciudadanos españoles. Atacar esos barcos es atacar a Europa”.

Según más informaciones, Israel ha interceptado los barcos Alma, Adara y Sirius, con 600 policías movilizados y siete hospitales en alerta. La flotilla ha declarado el estado de emergencia a bordo.

Por su lado, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido al gobierno del presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, "respetar el derecho internacional y los derechos de los integrantes" de la Global Sumud Flotilla tras ser interceptados este miércoles.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, ha señalado que está siguiendo "con preocupación" las noticias sobre la Flotilla, que ha confirmado que dos de sus barcos han sido abordados por tropas israelíes, entre ellos el de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

"Desde el Govern estamos en coordinación con el Ministerio de Exteriores", ha añadido Illa, que también ha pedido garantizar la seguridad de los miembros de la Flotilla.