La brecha social en Barcelona: estos son los barrios con mayor y menor renta media

Los grupos municipales de Barcelona están inmersos en debates sobre la vivienda, el alquiler, la inseguridad o el catalán. Mientras, la capital catalana sigue mostrando una fuerte brecha social entre sus barrios. El Insitut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha publicado esta mañana datos sobre las rentas catalanas que muestran las enormes diferencias entre las zonas más ricas y las más pobres de la ciudad. Esta diferencia supera los 60 puntos en el índice que mide empleo, educación y renta.

Mayor renta

En la parte más alta del ranking aparecen los barrios de Tres Torres (con 134,4 puntos), Sant Gervasi (130,1), Sarrià (129,0) o Pedralbes (128,4), todos en distritos de la zona alta, donde la renta media por persona supera los 20.000 euros anuales y la mayoría de la población cuenta con estudios superiores.

Más vulnerables

En el otro extremo, los barrios más vulnerables se concentran en el norte y el litoral de la ciudad. Ciutat Meridiana (66,5), el Besòs i el Maresme (73,6), la Trinitat Vella (74,5) o Torre Baró (75,8) presentan índices mucho más altos de paro, menor nivel educativo y rentas que rondan los 7.000 euros anuales.