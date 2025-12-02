El brote de peste porcina africana provoca una caída histórica del precio del cerdo en Cataluña

La aparición de un brote de peste porcina africana (PPA) en Cerdanyola del Vallès ha desencadenado una reacción inmediata en el mercado ganadero catalán y español. Mercolleida, la lonja que marca las referencias de precios para toda España, convocó de urgencia a sus juntas tras conocerse los casos el pasado viernes y decidió revisar a la baja las cotizaciones correspondientes al jueves 27 de noviembre.

El ajuste ha sido especialmente significativo en el cerdo de engorde, que ha perdido diez céntimos por kilo en vivo en una sola sesión, una caída considerada histórica porque supera el mayor descenso registrado desde la implantación del euro, que había sido de seis céntimos. Con esta corrección, el cerdo selecto se sitúa en 1,212 euros por kilo en vivo, el cerdo normal de Lleida en 1,200 euros y el cerdo graso en 1,188. También la cerda ha visto rebajado su precio en diez céntimos y queda fijada en 0,480 euros por kilo, mientras que el lechón de veinte kilos, que había repetido cotización la semana anterior, baja cinco euros hasta quedar en 31 euros en precio base Lleida. La lonja recuerda que estas cifras no son vinculantes y que funcionan como un indicador sujeto a las negociaciones particulares entre productores e industria, pero lo cierto es que condicionan la dinámica comercial en todo el país.

En la junta de precios del cerdo cebado participan algunas de las principales empresas del sector, entre ellas Piensos Costa, Vall Companys, Bonàrea Agrupa, Juan Jiménez, Pinsos Yak, Cincaporc y Mazana Piensos Compuestos, mientras que el lado industrial está representado por compañías como ElPozo Alimentación, Costa Brava Mediterranean Foods, Incarlopsa, Noel Alimentaria, Mafrica, Famadesa o Fribin. La organización agraria Unió de Pagesos ha expresado su preocupación por las consecuencias que el brote pueda tener tanto en los precios del ganado vivo como en los productos derivados del cerdo a nivel estatal y reclama a las administraciones que actúen con rapidez para contener la crisis sanitaria y mitigar el impacto económico.

La brusca caída de las cotizaciones obedece a la lógica de los mercados cuando aparece un riesgo sanitario de estas características. Aunque la PPA no afecta a la salud humana, sí obliga a tomar medidas estrictas de control que pueden limitar el movimiento de animales, restringir exportaciones y generar dudas entre compradores, tanto dentro como fuera de España. Ante el temor a nuevas restricciones y a una posible reducción de la demanda internacional, muchos operadores optan por ofrecer precios más bajos y los productores aceleran las ventas para reducir riesgos, lo que incrementa la oferta inmediata y presiona todavía más las cotizaciones a la baja. La situación dependerá ahora de la rapidez con la que se logre frenar el brote en Cerdanyola y de las decisiones que adopten las autoridades veterinarias, en un escenario en el que la incertidumbre se ha instalado en un sector clave para la economía agroalimentaria.