Brutal batalla campal con palos y cadenas en Moncada y Reixach (Cataluña), entre vecinos y okupas magrebíes

Una violenta pelea entre vecinos y un grupo de okupas de origen magrebí ha sacudido este fin de semana la localidad barcelonesa de Moncada y Reixach, dejando imágenes de gran tensión y agresiones con palos y cadenas en plena calle, tal y como se desprende de una serie de vídeos difundidos por la cuenta Acción Policial en redes sociales.

En el primer vídeo difundido en redes sociales se observa cómo uno de los okupas se encara con los vecinos empuñando un palo. En respuesta, un residente agarra otro palo y avanza hacia él, mientras otros vecinos intentan frenar la confrontación gritando: "Métete pa’ dentro" al okupa para evitar que la disputa escale. En medio del forcejeo verbal, una mujer que graba la escena les recrimina: "Lo que tenéis que hacer es iros de aquí y no crear problemas. Iros, y no provoques".

La situación se recrudece en el segundo vídeo. Allí ya aparece un agente de los Mossos d’Esquadra tratando de separar a los implicados, mientras vecinos y okupas se golpean duramente con palos y cadenas. En las imágenes se ve cómo un Mosso retiene a uno de los participantes, mientras varios vecinos se abalanzan sobre otro y el agente interviene rápidamente para frenar la agresión.

En un tercer vídeo, la tensión comienza a disminuir con la llegada de más efectivos policiales. Varias patrullas de Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana acuden al lugar, logrando separar a los implicados y dispersar a los grupos enfrentados.

Finalmente, en el cuarto vídeo se aprecia cómo la policía procede a detener a uno de los okupas magrebíes, trasladándolo esposado mientras varios vecinos observan la escena. Las autoridades no han informado todavía del número total de detenidos ni de posibles heridos, pero el incidente ha reavivado el debate sobre la inseguridad y los conflictos relacionados con la okupación en Cataluña.