Burger King gana en los tribunales: los actos fuera del horario laboral también pueden costar el empleo

En agosto de 2021, un grupo de trabajadores de Burger King organizó un botellón en el aparcamiento del restaurante donde trabajaban. Durante la “fiesta”, accedieron al local una vez cerrado, sin autorización, y vulneraron las medidas sanitarias que aún estaban en vigor debido a la pandemia. Poco después, fueron despedidos por la compañía.

Aunque los empleados argumentaron que la fiesta se celebró fuera del horario laboral, cuatro años más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio la razón a Burger King y confirmó los despidos. La sentencia subrayó que la conducta de los trabajadores rompió la confianza esencial en la relación laboral y, además, causó un perjuicio directo a la empresa.

Detalles judiciales del caso

Los trabajadores organizaron un “botellón” en el aparcamiento del Burger King, consumieron alcohol e ingresaron al local varias veces para tomar comida y bebidas sin permiso. Además, en esos momentos no respetaban los protocolos sanitarios exigidos por la empresa y por la normativa vigente. La empresa calificó esos actos como “falta muy grave” conforme al Acuerdo Laboral Estatal del sector de hostelería (ALEH).

En primera instancia, el juez entendió que los hechos encajaban mejor como faltas graves (artículo 39 del ALEH), y no como muy graves por fraude o abuso de confianza (artículo 40.2 ALEH). La empresa recurrió esa decisión, insistiendo en que los empleados actuaron con abuso de confianza y vulnerando la buena fe contractual, agravado por el contexto de pandemia. Por su parte, los trabajadores sostuvieron que los hechos ocurrieron fuera del horario laboral, y que no todos los involucrados fueron despedidos, lo que pondría en duda la proporcionalidad de las sanciones.

La decisión del TSJ: cuándo el despido procede aún fuera del puesto

No fue hasta este verano cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña comunicó el juicio final sobre el caso. El tribunal concluyó que la actuación de los trabajadores había roto la confianza básica que debe existir entre empleado y empresa. Recordó que los implicados conocían perfectamente las normas internas del restaurante, desde el código de conducta hasta las reglas de consumo de alimentos y los protocolos sanitarios, y que, aun así, su comportamiento provocó un perjuicio económico y dañó la imagen de Burger King. Con estos argumentos, avaló que los despidos eran procedentes.

Este pronunciamiento refuerza la idea de que incluso fuera del horario laboral, un trabajador puede ser sancionado si sus actos afectan de modo directo a la empresa. No basta con que algo ocurra “fuera de turno”; lo que importa es la relación entre esos actos y la confianza que la empresa deposita en sus empleados.

Límites y polémicas

Aunque el fallo del TSJ da la razón a Burger King en este caso concreto, no todas las situaciones semejantes serían sancionables de la misma manera. La jurisprudencia española ha sentado que la transgresión de la buena fe contractual debe analizarse con proporcionalidad, considerando el contexto, la habitualidad de la conducta, la gravedad del perjuicio y si existió una desvinculación entre el hecho y la actividad laboral.