Los "caballo de Troya" se convierten en el tratamiento en primera línea para pacientes con cáncer de mama metastásico

El ASCENT-03, un estudio clínico internacional liderado por investigadores del IBCC-Pangaea Oncology, en el Instituto Oncológico Quirónsalud Teknon, y el IOB Madrid, confirma que los fármacos tipo "caballo de Troya", es decir los conjugados droga-anticuerpo, son más eficaces a la hora de tratar el cáncer de mama metastásico que la quimioterapia convencional, por lo que pasan a ser el tratamiento en primera línea en el tipo triple negativo.

Tal y como señala el doctor Javier Cortés. director del IBCC-Pangaea Oncology y primer firmante del trabajo, este estudio, cuyos resultados se publican en 'The NEJM y se han presentado en el Congreso ESMO, "pone de manifiesto cómo los caballos de Troya son la mejor opción en el cáncer de mama triple negativo metastásico recién diagnosticado, lo que confirma que, cuando estos fármacos estén aprobados por las agencias reguladoras, habrán de valorarse como primera elección en estos pacientes".

En definitiva, los resultados de esta investigación confirman de forma definitiva que "en todos los tipos de tumores de mama metastásicos, incluido el cáncer de mama triple negativo metastásico, los caballos de Troya deben usarse en primera línea", indica el doctor, una afirmación que resulta muy relevante, especialmente para aquellas pacientes con cáncer de mama triple negativo, que son entre el 10% y 15% del total, las cuales disponen de escasas opciones terapéuticas y muy limitadas para hacer frente a un tumor especialmente agresivo.

Grandes resultados

Con los caballo de Troya se abre una nueva vía para estas mujeres con este subtipo de cáncer de mama, las cuales se pueden dividir en dos grupos. Por un lado, están aquellas que expresan la proteína PD-L1, las cuales representan el 35% o 40% y pueden beneficiarse de los tratamientos con inhibidores de PD-1 o los de PD-L1, y por el otro, las que no la expresan, de manera que no son candidatas a estos tratamientos reservados para tumores en los que estas proteínas están sobreexpresadas.

En este contexto y con el fin de hallar nuevas opciones terapéuticas para estas pacientes, los investigadores optaron por explorar la vía de los caballo de Troya, unos fármacos que se dirigen a los receptores ubicados en la superficie de las células tumorales, a los que se unen para liberar la quimioterapia que transportan de forma oculta y de esta manera destruyen a las células tumorales de manera selectiva.

Así pues, en el marco de este trabajo, los investigadores dividieron a las 558 mujeres participantes en el estudio, las cuales provenían de 229 centros de 30 países, en dos grupos: a uno de ellos se le administró la quimioterapia convencional y al otro, el caballo de Troya (sacituzumab govitecán), tras lo cual se observó que la supervivencia libre de progresión de la enfermedad fue de 6,9 meses en el primer grupo, mientras que en el segundo, ésta aumentó hasta los 9,7 meses.

En cuanto a la tasa de respuesta objetiva entre las pacientes tratadas con sacituzumab govitecán ésta fue del 48% y destaca especialmente que la duración de la respuesta fue de 12,2 meses, por los 7,2 meses de las pacientes que recibieron quimioterapia.

En definitiva, como señala el doctor Cortés, "se ha conseguido aumentar un 38% el control de la enfermedad con el caballo de Troya en las pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico, se ha mejorado la mediana de tiempo hasta la progresión de la enfermedad en casi tres meses y, además, el tiempo de respuesta de las pacientes es mucho más prolongado", de manera que "una paciente que responda a este tratamiento va a estar mucho más tiempo tratándose con el caballo de Troya que con la quimioterapia, puesto que con la quimioterapia está respondiendo unos 7 meses y con el caballo de Troya, por encima del año".

Otro aspecto a valorar en el estudio era el relativo a la toxicidad y los resultados del mismo han puesto de manifiesto que si bien ambos tratamiento se asociaron a episodios adversos, en el caso del sacituzumab govitecán en un 66% de las pacientes y en el de la quimioterapia, en un 62%, principalmente por neutropenia, leucopenia y, en el primer caso, diarrea, y en el segundo, anemia, la discontinuación del tratamiento fue menor en las pacientes tratadas con el caballo de Troya (4%), respecto a las que recibieron quimioterapia (12%).

En cualquier caso, pese a que este estudio ha puesto de manifiesto que "en todos los cánceres de mama triple negativo metastásicos , el tratamiento de elección debería ser con los caballos de Troya, lo cual viene a dar otra vuelta de tuerca y a mejorar el pronóstico de estas pacientes", tal y como indica el doctor Cortés, aún hay que desarrollar investigación en este campo para seguir avanzando en el abordaje de esta enfermedad.

"Hay tres aspectos importantes que queremos investigar. El primero es cómo combinarlo con otros fármacos, por ejemplo, con fármacos de inmunoterapia, en todos los tipos de cáncer triple negativo, tengan o no la expresión de PD-L1; el segundo punto es que estamos intentando buscar cómo combinar distintos caballos de Troya entre sí y el tercer punto es que también estamos intentando ver si estos caballos de Troya pueden aplicarse en el contexto de cáncer de mama temprano triple negativo para poder curar a más pacientes", explica el doctor.