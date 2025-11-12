Una cámara fotográfica y aceras más anchas: las medidas de Barcelona tras el atropello mortal de dos menores

Durante la comisión de Presidencia y Seguridad, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado las primeras actuaciones tras la muerte de dos menores de edad atropelladas por autobuses recientemente. En concreto, los hechos ocurrieron en la avenida Diagonal y en la Gran Via.

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha asegurado que el consistorio plantea instalar una cámara fotográfica en el punto del primer accidente, ocurrido el 28 de octubre en la Diagonal con Gran Via Carles III. Además, ha propuesto ampliar la acera de la Gran Via en el lugar del segundo atropello, en el número 595.

Durante su intervención, Batlle ha afirmado que las inspecciones realizadas tras los accidentes no han detectado deficiencias de señalización ni de visibilidad en las zonas de los hechos. Ambos casos, ha recordado el teniente de Seguridad, están en proceso de investigación policial, aunque ha confirmado que los conductores dieron negativo en las pruebas de drogas y alcoholemia.